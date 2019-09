'Hej, jeg hedder Brad. Jeg er alkoholiker!'

Sådan har det sandsynligvis lydt, da superstjernen Brad Pitt for nogle år siden var i behandling for sit alkoholmisbrug hos organisationen Anonyme Alkoholikere (AA).

Den 55-årige amerikanske skuespiller afslører nu selv, at han efter skilsmissen fra kollegaen Angelina Jolie måtte søge hjælp til at komme ud af sit misbrug.

»Jeg var gået alt for langt, så jeg fjernede min mulighed for at drikke,« siger han i et stort interview med avisen The New York Times og tilføjer:

Foto: CLAUDIO ONORATI Vis mere Foto: CLAUDIO ONORATI

»Du har alle disse mænd siddende omkring dig, som er åbne og ærlige på en måde, som jeg aldrig havde hørt,« siger han.

Det var en bombe i kendis-verdenen, da et af Hollywoods største powerpar gik fra hinanden i 2016.

Selv om der er skrevet et utal af artikler om det celebre brud, er det aldrig rigtig kommet frem, hvorfor Brad Pitt og Angelina Jolies pludselig gik fra hinanden. Separationen kom kort tid efter, at parret havde haft et voldsomt skænderi ombord på et privatfly, hvor også deres børn var med.

Nu åbner Brad Pitt selv lidt op for såret. I et stort interview med den amerikanske avis fortæller han om den krise, han befandt sig i, da forholdet gik i stykker.

Pitt og Jolie fotograferet i 2014. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Pitt og Jolie fotograferet i 2014. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Han indrømmer, at han havde store problemer med alkohol, og at han i en periode på halvandet år - efter Angelina Jolies anmodning om skilsmisse - gik hos organisationen Anonyme Alkoholikere (AA).

»Det var et sikkert rum, hvor der ikke var fordømmelse, og derfor fordømte man heller ikke sig selv i så høj grad,« siger han blandt andet.

»Det var faktisk befriende at udforske den grimme side af sig selv.«

Brad Pitt har seks børn med Angelina Jolie. Lige nu er han aktuel i Quentin Tarantinos film 'Once Upon a Time...in Hollywood.'