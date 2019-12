De to giga-stjerner Brad Pitt og Anthony Hopkins har interviewet hinanden, og det er der kommet flere følelsesladede afsløringer ud af.

I snakken mellem de to, som er publiceret i Interview Magazine, fortæller Brad Pitt blandt andet, at han har yderst svært ved at vise følelser, mens han også kommer ind på sit tidligere alkoholmisbrug.

»Det (alkohol, red.) var en bjørnetjeneste for mig,« svarer Brad Pitt, da Anthony Hopkins nævner, at han har læst, at Brad Pitt har 'kæmpet med sit forbrug af alkohol'.

55-årige Brad Pitt forklarer endvidere, at han har brugt alkoholen som 'en flugt' fra sine problemer.

Brad Pitt og Angelina Jolie nåede at være et par i omkring 12 år, inden de gik fra hinanden for tre år siden. Foto: DANIEL DEME

Brad Pitt og Angelina Jolie gik fra hinanden i juli måned 2016 i et yderst dramatisk split, der eskalerede, da Brad Pitt af Angelina Jolie blev anklaget for vold mod deres adoptivsøn Maddox.

Brad Pitt nægtede at have været voldelig, men beskyldningerne blev alligevel undersøgt af de amerikanske myndigheder, som dog valgte ikke at sigte ham.

Efterfølgende fortalte Brad Pitt, at han led af alkoholisme, og så sent som i september måned afslørede han over for The New York Times, at han i den forbindelse havde gået hos Anonyme Alkoholikere (AA) i omkring halvandet år.

Første gang, 81-årige Anthony Hopkins arbejdede sammen med sin yngre kollega, var tilbage i 1994 i forbindelse med westernfilmen 'Legends of the Fall'.

Anthony Hopkins har haft en følelsesladet snak med sin kollega Brad Pitt. Foto: VALERIE MACON

Duoen spillede sammen igen i filmen 'Meet Joe Black' i 1998 og har ikke medvirket i en film sammen siden da.

I interviewet mellem de to stjerner, kommer det også frem, at mens Anthony Hopkins kan græde over nærmest ingenting, så har Brad Pitt ikke grædt i to årtier.

»Jeg er kendt for at være en, der ikke græder, hvis man kan sige sådan. Jeg har ikke grædt i omkring 20 år, men jeg har erfaret på mine ældre år, at jeg bliver mere følelsesmæssigt berørt end tidligere,« siger han og fortsætter:

»Jeg bliver berørt af mine børn, af mine venner, af nyhederne... Jeg bliver bare berørt. Jeg tror, det er et godt tegn.«