»Jeg ville gerne have taget med min mor med, men det kunne jeg ikke, fordi medierne tror, at jeg dater alle kvinder, jeg står ved siden af.«

Sådan jokede Brad Pitt under sin takketale til Golden Globes tidligere på året, hvor han vandt en statuette for sin præstation i filmen 'Once Upon a Time... in Hollywood'.

Og der er i den grad noget om snakken, når det kommer til Brad Pitt og kærligheden på rygtebørsen.

Lige siden den 56-årige skuespiller blev separeret fra Angelina Jolie i september 2016, er der blevet skrevet utallige artikler om, hvem Hollywood-hunket nu dater, og om han er gået tilbage til sin tidligere flamme Jennifer Aniston.

Arkivfoto med Brad Pitt med ekskonen, Jennifer Aniston, som han var gift med i fire år. Foto: KIMBERLY WHITE

Brad Pitt har på intet tidspunkt bekræftet noget som helst om sit kærlighedsliv, men meget tyder på, at han i øjeblikket deler mundvand med en 27-årig tysk model, som han blevet spottet sammen med ved flere lejligheder.

I hvert fald bliver kvinden ved navn Nicole Poturalski i flere medier – såsom i Vanity Fair – betegnet som hans kæreste. Og det på trods af, at hun faktisk allerede er gift med en tysk restauratør ved navn Roland Mary.

Det indtil videre otte år lange ægteskab skal dog være et såkaldt 'åbent ægteskab', og dermed står det altså Nicole Poturalski frit for at få en kæreste ved siden af.

En kæreste, som altså tilsyneladende er Brad Pitt.

Brad Pitt bliver atter engang kædet sammen med en ny kvinde. Denne gang virker det dog mere seriøst. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Brad Pitt har dog i øjeblikket fokus på mere end blot sin nyfundne kærlighed. Han er nemlig i fuld gang med at få skilsmissen med Angelina Jolie gennemført.

Det celebre par er nemlig blevet dybt uenige om detaljerne for skilsmissen, og flere medier – deriblandt US Weekly – har beskrevet, at stemningen mellem de to er iskold, inden de skal i retten til oktober.

Striden bunder angiveligt i, at Brad Pitt vil have delt forældremyndigheden over deres fælles børn, men at Angelina Jolie nægter.

27-årige Nicole Poturalski virker dog ikke synderligt berørt af, at hendes 29 år ældre Hollywood-stjerne er i infight med sin kommende ekskone.

Arkivfoto af Brad Pitt og Angelina, der til oktober skal i retten i forbindelse med deres skilsmisse. Foto: MARK RALSTON

I hvert fald deler hun ivrigt billeder med sine 211.000 følgere på Instagram.

For eksempel delte hun tirsdag dét, som Daily Mail kalder for et 'kryptisk citat' til et billede, hvor hun står i en orange kjole.

Billedet blev delt kort efter, de første medier begyndte at berette om den dårlige stemning mellem Brad Pitt og Angelina Jolie, og teksten til billedet lyder: 'Happy people don't hate', hvilket på dansk kan oversættes til noget nær 'glade mennesker hader ikke'.

Ifølge Daily Mail skrev en af Nicole Poturalskis følgere 'hvorfor hader dig og Brad så Angelina' i kommentarfeltet, hvorefter modellen svarede, at 'hun ikke hader nogen'.

Både følgerens spørgsmål, og Nicole Poturalskis svar er dog siden blevet slettet, men Daily Mail nåede at tage et screenshot, som kan ses her.

Daily Mail påpeger også i deres artikel, at Brad Pitt og hans (måske) nye kæreste for nyligt rejste til den vingård, hvor han og Angelina Jolie blev gift tilbage i 2014.

Brad Pitt har som sagt ikke kommenteret rygterne om ham og Nicole Poturalski, så om hun reelt er hans nye flamme, er foreløbigt ubekræftet, men de to er altså blevet set sammen ved flere lejligheder, hvilket giver anledning til at tro, at de er mere end blot bekendte.

De to blev første gang set sammen til en Kanye West-koncert i november, og siden er de blandt andet også blevet spottet under en ferie i Sydfrankrig, hvor de virkede til at være mere end blot venskabelige.

Herunder kan du se en række billeder af Nicole Poturalski:

Vis dette opslag på Instagram Happy people dont hate Et opslag delt af Nico (@nico.potur) den 15. Sep, 2020 kl. 7.18 PDT

Vis dette opslag på Instagram Already missing summer and days by the lake ⛱ Et opslag delt af Nico (@nico.potur) den 8. Sep, 2020 kl. 10.43 PDT