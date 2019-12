Brad Pitt har været kædet sammen med utallige kvinder, siden han og ekskonen Angelina Jolie gik fra hinanden i 2016.

Ifølge diverse sladdermagasiner har Hollywood-hunket blandt andet delt mundvand med alt fra en MIT-professor og en spirituel healer til skuespillerkollegaerne Kate Hudson og senest Alia Shawkat.

Der har til tider endda også gået rygter om, at Brad Pitt var tilbage i favnen på eksen Jennifer Aniston.

Nu åbner Brad Pitt munden og taler ud om de mange dating-rygter.

Inden Brad Pitt fandt sammen med Angelina Jolie, var han og Jennifer Aniston hele Hollywoods yndlingspar. Foto: KIMBERLY WHITE

Det gør han i et langt interview med New York Times, hvor han også pointerer, at selvom han kender til rygterne, så læser han ikke om sig selv i medierne.

»Jeg ved ikke, hvor mange kvinder de (medierne, red.) siger, jeg har datet de seneste to-tre år, men intet af det er sandt,« siger han.

Brad Pitt fortæller ikke nærmere om, hvorvidt han så rent faktisk er single eller ej. Han uddyber dog sit valg om ikke at læse om sig selv:

»Det er ikke kun anmeldelser, jeg ikke læser. Det er alle de magasiner, man kan finde på et lægekontor,« siger han og forklarer hvorfor:

Brad Pitt kalder alle dating-rygter for løgn og latin i nyt interview med New York Times. Foto: VALERIE MACON

»Fordi nogle af tingene ville løbe rundt i hovedet på mig som en rotte. De ville forblive der, og de ville påvirke nogle af mine beslutninger og valg i jobbet og i livet. Desuden fandt jeg ikke noget af det brugbart.«

Brad Pitt og Angelina Jolie gik fra hinanden i juli måned 2016 i et yderst dramatisk split, der eskalerede, da Brad Pitt af Angelina Jolie blev anklaget for vold mod deres adoptivsøn Maddox.

Brad Pitt nægtede at have været voldelig, men beskyldningerne blev alligevel undersøgt af de amerikanske myndigheder, som dog valgte ikke at sigte ham.

Ikke desto mindre trak episoden overskrifter verden over, og efterfølgende afslørerede Brad Pitt, at han kæmpede med et alkoholmisbrug.

Brad Pitt og Angelina Jolie gik fra hinanden for tre år siden. Foto: © Michael Hanschke / Reuters

Han gik derfor i behandling og skulle nu være tilbage på vandvognen.

Brad Pitt og Angelina Jolie har i alt seks børn sammen - Maddox på 18, Pax på 15, Zahara på 14, Shiloh på 13 samt de 11-årige tvillinger, Knox og Vivienne.

Angelina Jolie har efter bruddet og skilsmisseopgøret foreløbig fået den fulde forældremyndighed over børnene.

I sidste måned fortalte hun Harper's Bazaar, at hun ønskede at flytte væk fra USA, men at hun blev boende, så børnene kunne være tæt på deres far.