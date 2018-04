Lige siden det ganske offentlige brud med Angelina Jolie i 2016 har fans ventet på, at Hollywood-stjernen Brad Pitt fandt kærligheden igen.

Det er måske sket nu.

I hvert fald tager rygterne til omkring 52-årige Brad Pitt og den 42-årige amerikansk-israelske lektor og arkitekt, Neri Oxman, der er ansat ved det amerikanske universitet Massachusetts Institute of Technology.

De skal, beretter flere amerikanske medier, havde mødtes gennem et arkitekturprojekt. Brad Pitt interesserer sig også for arkitektur og design, blandt andet qua sit arbejde med hans fond, 'Make It Right Foundation', der fokuserer på bæredygtig udvikling og bygger huse til priser, folk kan betale.

Ifølge Page Six skal der være romantik i luften, og Brad Pitt mener angiveligt, at Neri Oxman er 'fascinerende'.

Flere kilder siger til det amerikanske underholdningsmedie E!, at det udelukkende er et venskabeligt forhold, men at Pitt 'er interesseret i at lære hende bedre at kende'. E! beretter også, at Pitt tilbage i november besøgte universitetet - hvilket kun har fungeret som ekstra benzin på rygtebålet.

På Instagram ses Brad Pitt sammen med flere studerende - og Neri Oxman.

Ocean's six? #whatjusthappened #bradpitt #medialab Et opslag delt af Kathy Camenzind (@camenzino) den 28. Nov, 2017 kl. 4.27 PST

Neri Oxman har modtaget flere priser for sit arbejde og er blevet omtalt som en kvinde, der er 'forud for sin tid'. Hun har tidligere været gift med den verdenskendte komponist Osvaldo Golijov, men er siden blevet skilt fra ham.