I 2002 fik Brad Pitt en Emmy-nominering for sin gæsteoptræden i 'Venner'-serien, men egentlig var det tæt på, at superstjernen ikke kom med i den populære serie.

'The One With The Rumor' hedder afsnittet, hvor den veloplagte skuespiller står over for sin daværende kone, Jennifer Aniston.

Men det hele var lige ved at falde til jorden, da nu 55-årige Brad Pitt frygtede for sin gæsteoptræden.

Og det hele skyldtes, at afsnittet, hvor Hollywood-stjernen er en del af rollelisten, skulle optages foran et live-publikum.

Brad Pitt og Jennifer Aniston var gift fra 2000 til 2005. Foto: KEVIN WINTER

Det skriver det engelske medie Mirror.

I afsnittet spiller Brad Pitt en gammel ven af karakteren 'Ross Geller', som spilles af David Schwimmer, hvor Pitts rolle hader Jennifer Anistons karakter, 'Rachel Green'.

Fans af serien havde forinden optagelserne set frem til at se ægteparret over for hinanden på tv.

Men der var især ét aspekt ved optagelserne til afsnittet, som gjorde den berømte skuespiller nervøs.

Det er efterhånden 18 år siden, Brad Pitt var med i 'Venner'-afsnittet. Foto: VALERIE MACON

Live-publikummet til optagelserne af det populære afsnit gjorde, at Brad Pitt længe overvejede, hvorvidt han skulle takke ja til tilbuddet eller ej.

Det fortæller én af seriens skabere, David Crane, i et interview med Hollywood Life:

'Jeg tror, der var en del tøven fra hans (Brad Pitt, red.) side, men kun fordi han aldrig havde prøvet at lave tv foran en publikum. Det kræver nogle helt særlige evner, og jeg tror, at det er lidt intimiderende, hvis man ikke har prøvet det før.'

David Crane fortæller ligeledes, at det var en drøm, der gik i opfyldelse, for hele produktionsholdet, da Brad Pitt takkede ja til at medvirke i afsnittet tilbage i 2001.