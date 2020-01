Det tog mange år, men i 2019 skete det: Brad Pitt og Leonardo DiCaprio medvirkede i den samme film.

Filmen hedder 'Once Upon a Time in Hollywood', og under optagelserne blev skuespillerne så gode venner, at DiCaprio gav Pitt et øgenavn.

Det fortalte 56-årige Brad Pitt til Entertainment Weekly under Screen Actors Guild Awards natten til mandag dansk tid:

»'Lover' (elsker, red.). Han kalder mig for 'lover'. Det er en smule forvirrende, men jeg har det fint med det,« sagde Pitt helt præcist om sit nye øgenavn.

Brad Pitt har fået et øgenavn af Leonardo DiCaprio.

Brad Pitt vandt en statuette ved Golden Globe tidligere på året, hvor han omtalte 45-årige Leonardo DiCaprio som 'LDC'.

Ved Screen Actors Guild Awards tilføjede Pitt, at hans forhold til kollegaerne er godt:

»Vi respekterer alle hinanden, vi har det sjovt sammen. Og det spiller. Og det er relativt simpelt,« sagde han blandt andet.

56-årige Brad Pitt vandt en pris for bedste mandlige birolle ved Screen Actors Guild Awards natten til mandag dansk tid.

Leonardo DiCaprio kalder Brad Pitt for 'lover'.

Leonardo DiCaprio har ikke selv været ude med en forklaring på, hvorfor han kalder Brad Pitt for 'lover'.

'Once Upon a Time in Hollywood' havde premiere i USA 26. juli sidste år.

Både Pitt og DiCaprio har fået meget ros for deres roller, og de er begge nomineret til en Oscar for ders præstation i filmen.

Brad Pitt har medvirket i film som 'Fury' og 'Fight Club', mens Leonardo DiCaprio har spillet med i blandt andet 'Titanic' og 'The Revenant'.