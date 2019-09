Da Hollywood-stjernen Brad Pitt fik at vide af sin tidligere kæreste, også Hollywood-stjerne Gwyneth Paltrow, at filmmogulen Harvey Weinstein havde været ubehagelig overfor hende, holdt han ikke igen.

Den nu tidligere filmmogul, hvis grænseoverskridende overgreb på kvinder gennem mange år resulterede i #MeToo-bølgen, fik kontant besked af Pitt.

Det bekræfter han i et interview med CNN, hvor han for første gang fortæller, hvad han tænkte, da Paltrow fortalte ham om sin oplevelse med Weinstein.

Paltrow var ny i Hollywood og kærester med Brad Pitt, da hun skulle indspille filmen ’Emma’ i 1996 – en fortolkning af Jane Austens klassiske roman.

Brad Pitt og Gwyneph Paltrow Foto: KIM KULISH Vis mere Brad Pitt og Gwyneph Paltrow Foto: KIM KULISH

Gwyneth Paltrow fortalte tilbage i 2017 New York Times, hvordan hun mødtes med Weinstein, inden de skulle filme ‘Emma’.

Weinstein inviterede hende til et møde i sin suite på et hotel i Berverly Hills, som endte med, at Weinstein lagde sine hænder på hende og foreslog, at de gik ind i soveværelset for at få massage.

Den ubehagelige oplevelse resulterede i, at Paltrow afviste Weinstein, straks rejste sig og forlod rummet. Kort efter fortalte hun om oplevelsen til Brad Pitt.

Og det fik Pitt til at konfrontere den ellers urørlige Harvey Weinstein på gammeldags manér uden at frygte for konsekvenserne.

Her en række af de kvinder, der i 2017 anklagede Harvey Weinstein for overgreb. Rose McGowan, Angelina Jolie, Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Lea Seydoux, Eva Green, Rosanna Arquette, Heather Graham, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Elizabeth Karlsen, Kate Beckinsale, Angie Everhart, Minka Kelly, Louisette Geiss, Jessica Barth, Lauren Sivan, Emma De Caunes, Judith Godreche. Foto: FP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AND AFP PHOTO Vis mere Her en række af de kvinder, der i 2017 anklagede Harvey Weinstein for overgreb. Rose McGowan, Angelina Jolie, Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Lea Seydoux, Eva Green, Rosanna Arquette, Heather Graham, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Elizabeth Karlsen, Kate Beckinsale, Angie Everhart, Minka Kelly, Louisette Geiss, Jessica Barth, Lauren Sivan, Emma De Caunes, Judith Godreche. Foto: FP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AND AFP PHOTO

»I det øjeblik var jeg bare en dreng fra Ozark på legepladsen… og det var sådan, vi håndterede ting,« siger han til CNN.

»Jeg ville sikre mig, at han ikke forsøgte på noget igen, for hun (Paltrow, red.) skulle lave to film,« fortsætter han.

Harvey Weinstein står anklaget for overgreb på en lang række af kvinder. Det var anklagerne mod ham, der i 2017 startede #MeToo-bølgen, som siden har medført store ændringer i Hollywood og resten af verden.

Brad Pitt og Gwyneth Paltrow mødte hinanden under indspilningen til filmen ’Seven’ i 1994, hvor de blev kærester og kort efter forlovede. Parret gik fra hinanden i 1997, inden de nåede at blive gift.