Brad Pitt og Angelina Jolie har haft en af de mest omtalte skilsmisser i mange år i Hollywood.

Nu skal de så i retssalen igen, hvor der skal kæmpes om retten til at se børnene, og mediet Daily Mail har fået indsigt i, hvem der skal vidne for dem.

På Brad Pitts side har man taget fat i hele 21 mennesker, som skal hjælpe ham med at opnå sine ønsker omkring samvær med børnene, hvor det på skuespillerinden Angeline Jolies side drejer sig om syv vidner.

Listen, som indgivet officielt, og som mediet derved har fået indsigt i, byder både på venner af parret, men også forskellige eksperter.

Angelina Jolie på den røde løber med fire af parrets seks børn. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Angelina Jolie på den røde løber med fire af parrets seks børn. Foto: ISABEL INFANTES

Blandt vennerne kan nævnes skuespillerinden Jillian Armenante, som Angelina Jolie spillede sammen med i filmen 'Girl interrupted'. Det er dog ikke på Jolies side, at Jillian Armenante skal vidne.

Hun er nemlig en af de 21, der skal tale til Brad Pitts fordel.

Derudover er også den kontroversielle ekspert i vold i hjemmet Alyce LaViolette, som skal vidne. Hun er kendt fra den meget omtalte mordsag, hvor Jodi Arias blev anklaget for at have slået sin ekskæreste, Travis Victor Alexander, ihjel.

Her fortalte eksperten som vidne om, at Jodi Arias havde været udsat for vold af sin ekskæreste, og det var derfor hun endte med at slå ham ihjel

Alyce LaViolette, som måtte finde sig i massiv kritik efter den omtalte mordsag, skal vidne for begge Hollywood-stjernerne. Brad Pitt har tidligere været under efterforskning for vold mod sin søn.

Anklagen, som blev efterforsket af FBI, gik på, at Brad Pitt ombord på familiens privatfly havde været voldelig overfor parrets søn Maddox under et skænderi. Man fandt dog ikke, at der skulle rejses sigtelse i sagen, og efterforskningen blev derfor stoppet. Det skete i 2016.

Brad Pitt har senere hen fortalt, at han kæmpede med et alkoholmisbrug, mens han var i sit ægteskab. Et problem, han oplyser at være ude af nu.

Hvad der konkret kæmpes for i retssagen er ikke offentliggjort, men ifølge det amerikanske medie Entertainment Tonight beder Brad Pitt om at dele tiden med børnene, så de tidligere ægtefæller har dem lige meget.