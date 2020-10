En uhelbredelig kræfttumor har sat sig i den britiske popstjerne Tom Parkers hjerne. I en alder af blot 32 år er The Wanted-sangeren blevet terminalt syg.

Det fortæller The Wanted-stjernen i et hjerteskærende interview med OK! Magazine. Et medie, han har talt med ad flere omgange.

Altid lykkelige fortællinger, som da han i 2018 blev gift med sit livs kærlighed, Kelsey Hardwick, og da parret tidligere i år kunne afsløre, at de venter deres andet barn.

Men denne gang er omstændighederne for interviewet nogle andre. Allerede nu ved man, at historien formentlig ikke får en lykkelig slutning.

Normalt har folk med hans diagnose mellem tre og 18 måneder tilbage at leve i. Han håber på flere. Af samme årsag gennemgår han også behandlingsforløb med blandt andet kemo. Men de er blot livsforlængende.

»Jeg er stadig fuldstændig i chok. Det er svært at forstå,« fortæller han om sin diagnose. Hverken han eller hans hustru havde forventet en så nedslående besked, da han i juli begyndte at skrante.

»Jeg vidste, der var noget galt, men jeg havde aldrig forestillet mig dette. Man tror aldrig, det rammer en selv.«

I OK! Magazines artikel er det flere gange beskrevet, at den britiske boyband-stjerne har svært ved at holde tårerne tilbage.

Tom Parker (til højre) på scenen sammen med resten af The Wanted'. Foto: STEVE MARCUS

Hans hustru er mere afklaret, fortæller han. De har bedt om ikke at høre hans prognose. Få sat en dato på hans død.

»Hans mentale tilstand og hans væremåde taget i betragtning, ville det ikke være godt for ham at høre. Han ville bare sidde og tælle dagene i stedet for at leve sit liv,« forklarer Kelsey Hardwick.

Sammen forsøger de da også at bevare modet. De håber på et mirakel.

»Jeg har brug for alles kærlighed og positive tanker. Jeg agter at bekæmpe dette. Vi er allerede i gang med at undersøge alternative behandlinger og kliniske forsøg både her (i Storbritannien, red.) og i udlandet, og vores venner hjælper til,« fortæller Tom Parker og fortsætter:

»Der er så mange historier om folk, der har fået dårlige prognoser, men som stadig er her efter fem, 10, endda 15 år. Vi vil kæmpe hele vejen.«