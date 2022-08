Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jennifer Lopez og Ben Afflecks fem sammenbragte børn måtte hjælpe til, da popstjernen skridtede ned ad den hvide løber i sin overdådige bryllupskjole.

For enden stod hendes kommende mand, Ben Affleck, som tog imod sin brud ved den ekstravagante bryllupsceremoni, der fandt sted lørdag – en måned efter at parret havde giftet sig i Las Vegas.

Det storslåede bryllup har været længe undervejs. Faktisk skulle parret have været gift i 2004, men aflyste kort inden den store dag. Siden giftede de sig med andre, men blev begge skilt igen, og i 2020 fandt de atter sammen igen, og 'Bennifer 2.0', som man kalder dem i USA, blev en realitet.

Derfor var det 18 års forventninger, der skulle indfries, da Jennifer Lopez og Ben Affleck fik deres store bryllup på hans smukke ejendom i Savannah i Georgia – en ejendom, som han angiveligt købte for knap 60 millioner kroner som et hjem til parret, da de var sammen første gang.

Her er en del af Afflecks pragtejendom i Savannah. Ejendommen ligger ned til en af områdets mange floder og har en bådbro. Foto: Splashnews.com/Splash/Ritzau Scanpix Vis mere Her er en del af Afflecks pragtejendom i Savannah. Ejendommen ligger ned til en af områdets mange floder og har en bådbro. Foto: Splashnews.com/Splash/Ritzau Scanpix

Og der var da heller ikke meget, der var overladt til tilfældighederne ved den smukke ceremoni, der forløb fra fredag til lørdag.

Ben Affleck havde allerede for flere måneder siden sat standarden, da han udstyrede sin kommende brud med en forlovelsesring, som ifølge Hello Magazine vurderes til at være mellem 20 og 70 millioner kroner værd.

Ved bryllupsceremonien bar bruden en smuk, hvid kjole med et seks meter langt slør. Det er endnu uvist, hvem der har designet den kortærmede brudekjole, men amerikanske medier spekulerer i, at det kan være den amerikanske designer Ralph Lauren.

Jennifer Lopez har i hvert fald ved flere lejligheder – blandt andet ved den amerikanske kendisfest Met Gala i 2021 – båret kreationer skabt af Ralph Lauren.

Så fik Lopez og Affleck deres storslåede bryllup. Foto: ENAV, CLTN, LYNX, JOLA, GRHO, RMCL, NGRE Vis mere Så fik Lopez og Affleck deres storslåede bryllup. Foto: ENAV, CLTN, LYNX, JOLA, GRHO, RMCL, NGRE

Ved brylluppet i Las Vegas i juli, hvor parret formelt blev gift, var hun derimod iført en kjole fra Alexander McQueen.

Jennifer Lopez var dog ikke den eneste, der havde gjort en del ved tøjet. Flere af gæsterne, herunder Ben Afflecks barndomsven Matt Damon samt Jimmy Kimmel og Jay Shetty, var ifølge Page Six iklædt hvide jakkesæt for at matche den store fest, der blev holdt meget i hvidt med en hvid løber og hvide blomsterdekorationer.

Brudgommen Ben Affleck havde dog fået lov til at skille sig ud og var iført et sort jakkesæt.

Jennifer Lopez og Ben Affleck i 2002. Foto: DOUG KANTER Vis mere Jennifer Lopez og Ben Affleck i 2002. Foto: DOUG KANTER

Udover en række kendisser var også både brudens og brudgommens mødre til stede.

Dog var Ben Afflecks ekskone, skuespillerinden Jennifer Garner – med hvem han har de tre børn Violet på 16, Seraphina på 13 og 11-årige Sam – ikke med.

Forklaringen er angiveligt, at hun kunne ikke få tidsplanen til passe, da hun arbejder på nogle optagelser, skriver Page Six.

Samme medie skriver dog også, at Garner blev spottet i et indkøbscenter i byen South Charleston i West Virginia med sin nye kæreste, forretningsmanden John Miller, omkring samme tid, som bryllupsceremonien fandt sted.

Jennifer Lopez og Ben Affleck i september 2021. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Jennifer Lopez og Ben Affleck i september 2021. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Både Afflecks tre børn samt Lopez' to børn, de 14-årige tvillinger Emme og Max, som hun har med sangeren Marc Anthony, var med ved bryllupsceremonien.

Efter bryllupsceremonien og festen blev dagen angiveligt sluttet af med et fyrværkerishow.