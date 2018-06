Boris er blevet single, og nu fortæller han, hvordan det går.

Det er ikke længe siden, at Realityportalen kunne afsløre, at Boris Laursen var blevet single efter at have dannet par med 18-årige Josefine Nørgaard Winter i godt og vel et år. Boris var med til ‘Paradise’-finalefesten, og her fortalte han, hvordan singlelivet går.

»Det er faktisk helt normalt. Der er ikke den store forskel. Det er selvfølgelig lidt anderledes, fordi hele dagligdagen er blevet vendt på hovedet, og vi har vores hund og sådan noget. Men vi gik fra hinanden som venner, så der ingen problemer overhovedet,« siger Boris, som hverken har fundet en ny, eller var på jagt efter kærligheden til finalefesten.

Boris fortæller, at Josefine og ham stadig ses til tider, men han regner ikke med, at de finder sammen igen.

»Vi var vokset fra hinanden. Jeg elsker jo stadig pigen, men lad os se, hvad fremtiden bringer. Man ændrer sig begge to jo,« siger han.

Boris har lige nu travlt med flere forskellige ting.

»Jeg er lige startet op med YouTube igen. Så er jeg igang med at lave musik med en producer, og så er jeg igang med at lave tv. Jeg må ikke sige, hvad det er, men der er måske mere om en uge,« lyder det kryptisk fra den tidligere paradiso.

Du kan se interviewet med Boris nedenfor, hvor han også fortæller, hvad han tænker om lillesøster Fie Laursens nye ‘Fies bryster’-program.

