For en gangs skyld får Fie ikke sin brors opbakning.

Fie Laursen har ved flere lejligheder udtrykt sin store kærlighed til storebror Boris, som altid har hendes ryg og er der for hende uanset hvad. Men nu er der kommet noget imellem de to, hvor Fie må sande, at hun bestemt ikke har sin storebrors opbakning.

I et nyt blogindlæg fortæller Fie om sit nye samarbejde, hvor hun skal teste sexlegetøj af og lave nogle videoer hver måned med test af sexlegetøj.

Fie har nemlig intet problem med at tale om sex og onani, og hun vil gerne slå et slag for, at man bliver mere åben omkring at give sig selv orgasmer.

Det slag og ikke mindst samarbejdet får det dog til at løbe koldt ned ad ryggen på hendes bror, som ikke lader til at blive en af seerne til hendes nye YouTube-serie.

I en spørgerunde på Instagram lyder et af spørgsmålene, om Boris også skal til at teste sexlegetøj, eller om det kun er Fie, og svaret er et meget sammenklemt ansigt og ordene

»Jeg er skræmt af det!«

Til et spørgsmål om, hvordan han har det med Fies nye samarbejde, må man sige, at han gør sin holdning klar.

Boris kaster nemlig op for rullende kamera, mens han siger ordene:

»Du er så klam Fie, du er jo møg ulækker,« lyder det fra Boris med hovedet i toilettet og opkast om munden. Efterfølgende indrømmer han dog, at det måske ikke var helt gennemtænkt.

»I skal ikke gøre det, jeg lige gjorde på den sidste story. To liter vand kun for at udtrykke mine følelser for, hvad fanden det er, der foregår.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: