Raketter, bomberør og knaldperler hører for de fleste med til nytårsaften, men mange glemmer alligevel at følge reglerne for sikkerhed.

Et godt eksempel på dette var i sidste uge, hvor flere unge skød med fyrværkeri midt på Nørrebro efter tilfældige borgere.

De voldsomme scener ser dog ikke ud til at påvirke Boris Laursen, der skyder med krudt mod en kammerat i en YouTube-video.

22-årige Laursen og vennen skyder med bomberør mod hinanden, efter at vennen har taget sine sikkerhedsbriller af.

Derudover affyrer Boris Laursen, der er bror til reality-personligheden Fie Laursen, en raket, mens han holder den i hånden, hvilket er imod rådene om sikkerhed ved affyring af fyrværkeri.

Videoen når ud til en masse mennesker, da Laursen følges af hele 163.000 mennesker på YouTube.

Specialkonsulent Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik siger til DR, at Laursen står med en del af ansvaret, hvis unge i aften får sprængskader:

»Det har han, fordi han går ud og blåstempler og legitimerer den her omgang med fyrværkeri,« fortæller han.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage kalder det dog 'yderst tvivlsomt', at Boris Laursen kan straffes, hvis unge får sprængskader. Det sige hun til tv-kanalen.

Sprængskader er dog et alvorligt problem nytårsaften.

Således blev hele 225 personer behandlet for skader på danske syge rundt om i landet.

B.T. har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Boris Laursen.