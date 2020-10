»Han virkede som et kryb«, og »jeg synes ikke, han er sjov.«

Sådan lød den iskolde dom fra Donald Trump, da han forleden blev spurgt ind til Sacha Baron Cohen, der er manden bag den ikoniske figur 'Borat'.

Kommentaren fra den amerikanske præsident kom i kølvandet på et yderst omtalt klip fra den nye 'Borat'-film.

I klippet ser man Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, i et iscenesat interview på et hotelværelse med en ung kvindelig skuespiller, der udgiver sig for at være journalist.

Donald Trump. Foto: LEAH MILLIS

På et tidspunkt lægger Giuliani sig på sengen og stikker hånden ned i sine bukser, efter at kvinden har hjulpet ham med at få en mikrofon af, og det er altså dette klip, som har fået Donald Trump til både at konstatere, at han ikke finder Sacha Baron Cohen »sjov«, samt at han virker som »et kryb«.

Det tyder dog ikke på, at 'Borat' er synderligt trist over præsidentens dom, skriver Sky News.

I hvert fald skriver den britiske komiker på Twitter, at han er 'glad for den gratis reklame', som Donald Trump har givet hans film, og at han i øvrigt ikke finder præsidenten sjov.

'Men alligevel griner hele verden af dig. Jeg leder altid efter folk, der kan spille racistiske idioter i mine film, og du får jo brug for et job efter den 20. januar, så lad os stikke hovederne sammen,' skriver han og henviser til det kommende præsidentvalg.

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.



I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020

Da Donald Trump forleden blev spurgt ind til scenen med advokaten, sagde han, at han ikke ved, hvad der er foregået på hotelværelset.

Han sagde dog også, at han tidligere selv er blevet forsøgt snydt af Sacha Baron Cohen.

»For mange år siden, prøvede han (Cohen, red.) at snyde mig. Og jeg var den eneste, der sagde 'glem det'. Det er en falsk fyr. Og jeg synes ikke, at han er sjov.«

Præsidenten gav ikke yderligere detaljer om episoden, men han blev i 2003 interviewet af Sacha Baron Cohen til filmen 'Ali G'. En film om en wannabe gangster, der i den omtalte episode præsenterer Trump for sin geniale forretningsidé: specielle handsker til at spise is med.

A person wearing a mask walks past a bus stop ad on 5th Avenue, October 15, 2020, for the upcoming movie "Borat 2, " featuring actor Sacha Baron Cohen, ahead of its release on October 23. - The poster gives reference to the Covid-19 pandemic by replacing Borat's iconic green 'mankini' with a face mask. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) Foto: TIMOTHY A. CLARY

»Jeg syntes, at han virkede som et kryb,« lød det fra Trump forleden.

Rudy Giuliani har tidligere nægtet, at han gjorde noget forkert under interviewet i 'Borat'-filmen.

Han påstår, at scenen i filmen er 'fabrikeret', og at han blev snydt til at lave interviewet. Han påstår endvidere, at han stak hånden ned i bukserne for at rette på sin skjorte, efter skuespilleren havde fjernet hans mikrofon.

Den nye Borat-film udkom fredag i flere lande.