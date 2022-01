Det er næppe helt skidt at være forsanger for et af verdens største band.

Men det er ret uheldigt, hvis navnet, som man valgte til selvsamme band, ikke rigtig falder i ens smag.

Og netop sådan en pine befinder selveste Bono sig i, afslører han i The Hollywood Reporters podcast 'Award Chatter'. Her fortalte U2's guitarist, The Edge, at han først ikke brød sig om navnet, og så blandede forsangeren sig.

»Det gør jeg stadigvæk ikke,« indskød Bono.

Han fortæller, at det var bandets første manager, Paul McGuinness, som mente navnet ville gøre sig godt på T-shirts, og deraf fik overtalt bandet til at holde fast i U2.

»I vores hoveder lød det som et spionfly, det var en ubåd, det var futuristisk. Men så endte det i stedet med at antyde en form indvielse. Nej, jeg kunne ikke lide det navn. Det kan jeg stadigvæk ikke.«

»Ud af de mulige forslag var det ikke U2, der sprang i øjnene som det navn, vi ville have, men det var det, vi hadede mindst,« forklarer The Edge.

Det er dog ikke kun navnet, som Bono er ude efter.

Sine egne evner som sanger får også en røffel – med undtagelse af nummeret 'Vertigo', hvor han godt kan lide at høre sig selv.

»De fleste af de andre (sange, red). får mig til at krympe mig.«

Han mener, at hans stemme var svag i de tidligere stadier af karrieren, og at det er først er for nylig, at han er blevet en sanger.

»Jeg synes, min stemme lød meget anstrengt og overhovedet ikke macho, hvilket gav nogle skrammer til mit irske machoimage.«

Og helt generelt har den 61-årige verdensstjerne svært ved at høre sin egen musik. Han har blandt andet oplevet at blive helt rød i hovedet, da han kørte bil, og et af U2's numre kom i radioen.

»Jeg synes bare, det er pinligt,« forklarer han.

»Og måske det er det rigtige sted at være som kunstner, lige på grænsen af sin egen forlegenhed.«

Uagtet dette må U2's succes siges at være indiskutabel med pladesalg i den trecifrede millionstørrelse og hele 22 grammystatuetter – ud af 46 nomineringer.