Forvirringen omkring den legendariske Bond-pige Tanya Roberts helbred har været total.

Søndag blev det meldt ud til medier verden over, at hun var gået bort, men natten til tirsdag kom det så frem, at den 65-årige skuespillerinde og tidligere Playboy-model stadig er i live.

Nu viser det sig, at hendes mangeårige partner, Lance O'Brien, fandt ud af, at Tanya Roberts ikke var død alligevel midt under et interview med en journalist fra Inside Edition.

Mens Lance O'Brien talte med journalisten om tabet af Tanya Roberts, ringede hospitalet ham nemlig op med beskeden om, at der var tale om en misforståelse.

ARKIVFOTO af Tanya Roberts. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere ARKIVFOTO af Tanya Roberts. Foto: CHRIS DELMAS

»Så nu fortæller du mig, at hun er i live?« skal det have lydt fra Lance O'Brien, før han ifølge Inside Editions journalist brød fuldstændig sammen i tårer.

»Hospitalet siger, at hun er live. De ringer til mig fra intensiv,« forklarede han herefter journalisten.

Ifølge Lance O'Brien er forvirringen opstået, fordi han som følge af coronasituationen ikke har fået lov til at se Tanya Roberts på Cedars Sinai Medical Center, hvor hun har ligget i respirator efter at være faldet om i sit hjem juleaftensdag.

Søndag fik han dog lov til at komme ind på hendes hospitalsstue til det, som han troede var et sidste farvel.

Filmplakaten fra James Bond-filmen 'A View to a Kill', hvor Tanya Roberts spillede Stacy Sutton. Vis mere Filmplakaten fra James Bond-filmen 'A View to a Kill', hvor Tanya Roberts spillede Stacy Sutton.

»Da hun så, jeg var der, kunne jeg se hendes øjne åbne. Jeg sagde til lægerne, at hendes øjne åbnede, men de fortalte mig, at det bare var en refleks,« siger han og fortæller endvidere, at lægerne forklarede ham, at der ikke var noget håb for hende.

Efter hospitalsbesøget ringede Lance O'Brien til Tanya Roberts manager og fortalte, at han havde 'sagt farvel' til hende, hvilket manageren tolkede som om, at hun var død.

Derfor bekræftede han dødsfaldet til adskillige amerikanske medier, hvorefter historien bredte sig til resten af verden.

Selvom Tanya Roberts stadig er i live, så ser det ikke godt ud for hende. Hendes tilstand bliver således beskrevet som 'meget dårlig'.

Den 65-årige skuespillerinde er mest kendt for sin rolle i James Bond-filmen 'A View to a Kill', hvor hun spillede Bond-pigen Stacey Sutton over for Roger Moore, der i filmen havde sin sidste rolle som James Bond.

Udover sin rolle i Bond-filmen er Tanya Roberts især kendt for sin rolle som Donna Pinciottis mor, Midge, i den populære tv-serie 'That '70s Show' samt for sin årelange rolle i tv-serien 'Charlie's Angels', hvor hun spillede karakteren Julie Rogers.