Den franske skuespillerinde Claudine Auger, der er bedst kendt for sin rolle som såkaldt Bond-babe i Thunderball, er død.

Hun blev 78 år.

Ifølge BBC døde den franske model og skuespillerinde onsdag efter længere tids sygdom.

Hun startede i 1958 sin karriere som model, hvor hun da også kom på en andenplads i skønhedskonkurrencen Miss World.

Claudine Auger her fotograferet i 2017. Foto: ERIC GAILLARD

Der gik dog ikke længe, før folk opdagede, at hun også havde et talent for skuespil, og det landede hende blandt andet en rolle i 1962-filmen 'The Iron Mask'.

Hendes helt store gennembrud kom dog i 1965, da hun spillede rollen som Domino i James Bond-filmen 'Thunderball'.

Hun var den første franske kvinde, der havde en rolle som Bond-babe. Siden er flere da også kommet til.

I filmen spiller hun en skuespillerinde, der er i et forhold med filmens skurk, Emilio Largo.

Selvom de kvinder, der optræder som Bond-babes, sjældent får opmærksomhed for deres talent - men snarere deres ydre - insisterede Claudine Auger på at give den hele armen.

Det fortalte hun i et tv-interview i 1965. Hun gik til rollen, som var det en rolle i et Molière-stykke, lød det.

Efter 'Thunderball' fik Claudine Auger en flot karriere på den franske- og italienske filmscene.

Ifølge IMDB har hun dog ikke været aktiv på det store lærred siden 1997, hvor hun havde en rolle i en fransk tv-film.