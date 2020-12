TV 2 har igen i år valgt at sende 'Alletiders jul' med den afholdte nisse Pyrus som hovedrolle.

I år sendes julekalenderen om eftermiddagen, men tirsdag 1. december ventede familier forgæves ved skærmen. Der blev nemlig vist corona-pressemøde i stedet for.

'Jeg må melde mig ind i koret (der siger, red.) at det er noget fis at skubbe børnenes julekalender, bare fordi der skal være corona-pressemøde,' skriver en vred forælder, som bakkes op af en række andre.

'Hvor i alverden er julekalenderen blevet af?' spørger en anden frustreret bruger på tv-kanalens Facebook-side.

Og fra TV 2s side viser man da også forståelse for børnefamiliernes frustration, men understreger også vigtigheden af, at corona-meldinger fra myndighederne kommer ud til alle danske borgere.

»Det er beklageligt og uheldigt, at vi med kort varsel måtte fremrykke visningen af ’Alletiders jul’ på grund af et Covid-19-pressemøde tirsdag klokken 16.00 – sådan går det nogle gange. Men som Danmarks mest sete public service-kanal er det en opgave for TV 2 at dække et pressemøde, hvor der indføres nye restriktioner, som påvirker rigtig mange danskere,« lyder det i et skriftligt svar fra planchef for kanalen, Mette Gravesen.

Hvis man er en af dem, der er ked af at have fået byttet den gode julestemning med mere pandemi, er der dog håb forude.

For frygter man, at coronaen vil komme i vejen for fremtidige programmer på TV 2, er der nogle gode råd fra stationens side.

Den skriver at 'tvtid.dk er stedet at holde øje med ændringer, ligesom vi er meget opmærksomme på at kommunikere i programfladen med speak eller såkaldte kravletekster på skærmen, hvis noget ændrer sig,' lyder meldingen.

De skriver videre, at hvis den sene julekalender bliver påvirket, så kan man også få øjeblikkelig hjælp.

'I tilfælde af, at ’Juleønsket’ i primetime på TV 2 er nødt til at udgå, vil vi også – foruden TV 2 Play – bringe TV 2 Charlie i spil,' lyder svaret fra TV 2.