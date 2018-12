Den Oscar-vindende danske animator Børge Ring er død. Han blev 97 år.

Det skriver hans datter Anne-Mieke Bovelett på Facebook.

»Vi vil savne hans uendelige humor,« skriver hun blandt andet.

Han sov ind klokken 15 fredag eftermiddag.

Børge Ring blev født i Ribe og døde i Holland, hvor han boede i over 60 år frem til sin død sammen med sin hustru, Joanika Ring, skriver Newsbreak.

Parret havde sammen to børn.

Han er bedst kendt for at have instrueret nogle Oscar-nominerede kortfilm.

Børge Ring har både vundet og været nomineret til en Oscar for to forskellige kortfilm.

Han vandt statuetten for den animerede kortfilm 'Anna og Bella' i 1985, men inden da var han nomineret i 1979 for kortfilmen 'Oh My Darling'.

Børge Ring var skaberen bag den ikoniske 'fløjtesang' i børneanimationsfilmen 'Valhalla' fra 1986, hvor de tre børn Tjalfe, Rødkva og Quark synger i en træhytte.

Han lavede desuden nogle korte tegnefilm med den populære figur Quark.

Desuden har han arbejdet for bandet Pink Floyd, instruktøren Steven Spielberg og lavet eklamer for blandt andet Phillips og Esso, skriver Ekko.