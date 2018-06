Uheldet ser ud til at forfølge den folkekære skuespiller Bodil Jørgensen. To dage før premieren til Odense Sommerrevy måtte hun på skadestuen efter et uheld ved en af prøverne.

»Jeg faldt simpelthen og baldrede så voldsomt ned, at jeg fik et stød op i ryggen og måtte på skadestuen,« siger hun til Se og Hør.

Værst gik det ud over den 57-årige skuespillers knæ, men hun har også fået en ansamling ved øjet, som lægerne ikke kan finde ud af, hvad er.

Selv om det var tæt på premieren, lykkedes det hende alligevel at gennemføre revyen - ifølge hendes selv smertedækket med nogle 'gode piller'.

Det er ikke første gang, at Bodil Jørgensen har været ude for en arbejdsulykke. I 2014 blev hun under optagelserne til en 'Far til fire'-film livsfarligt kvæstet efter en voldsom traktorulykke.

»Når der sker sådan noget, kommer oplevelsen fra før op i en med det samme. Så kan jeg altså godt mærke, at det stadig sidder i baghovedet – og det vil det nok gøre for altid,« siger hun til Se og Hør efter den nye ulykke.

Arbejdsulykker er ikke ukendte i skuespillerfaget. For en måned siden blev den 32-årige skuespiller Jakob Oftebro slemt forbrændt i ansigtet efter indspilningerne til den nye svenske TV-serie 'Hamilton'.

Seneste melding i den sag er, at han skulle være klar til scenen igen til august.

Politiet er dog stadig ved at undersøge omstændighederne, mens der også kører en erstatningssag.

Ulykken skabte dog endnu engang debat om skuespillernes sikkerhed - en debat som Bodil Jørgensen også tidligere har været meget aktiv i pga. den tidligere ulykke.

Tilbage i Odense oplyser Bodil Jørgensen til Se og Hør, at hun stadig har smerter, men satser på at gennemføre hele revysæsonen i Odense.