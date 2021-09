I 2014 måtte Bodil Jørgensen trække sig fra filmen 'Far til fire', fordi hun kom alvorligt til skade som følge af en næsten fatal traktorulykke under optagelserne.

Nu retter den 60-årige skuespillerinde skarp kritik mod filmserien, som hun kalder 'fordummende' og 'spekulation for skattekroner'.

Det gør hun i et interview med Filmmagasinet Ekko.

»Benzinbiler bliver også stadig solgt, selvom vi skal køre i elbiler. Du kan ikke bilde mig ind, at folk har brug for at se 'Far til fire'. Det er fordummende i en grad, at det er synd for dem,« siger Bodil Jørgensen til mediet.

Her understreger hun også, at hun ikke mener, at Filminstituttet skal give økonomisk støtte til flere 'Far til fire'-film.

Ifølge Bodil Jørgensen skyldes hendes kritik mod filmene ikke kun, at de i hendes øjne er fordummende.

Hun revser også produktionen for at have for travlt og være for uforsigtige i forbindelse med hendes ulykke i 2014.

Her faldt Bodil Jørgensen af en traktor under optagelserne og var millimeter fra at dø, da hendes lunger klappede sammen, og hun blandt andet fik blødninger i både lever og nyrer, mens hun ligeledes brækkede alle sine ribben, sit kønben og sit kraveben.

Henrik Møller-Sørensen var både producent på filmen dengang, hvor Bodil Jørgensen kom alvorligt til skade, og han er ligeledes producent på den kommende film 'Far til fire og det vilde Vesten'.

Han siger til Filmmagasinet Ekko, at han tager det fulde ansvar for ulykken dengang, men han afviser samtidig, at filmserien er 'spekulation til skattekroner', som Bodil Jørgensen har formuleret det.

Det er endnu uvist, om den kommende 'Far til fire'-film vil modtage økonomisk støtte fra Filminstituttet, da dette endnu ikke er besluttet.

Bodil Jørgensen er også blandt en af de flere end 600 filmfolk, der i august skrev under på et åbent protestbrev rettet mod danske producenter.

I brevet retter i alt 645 filmfolk kritik mod arbejdsmiljøet på film og tv-produktioner.

»Det kan ikke være meningen, at mennesker, der bare gør deres arbejde, skal sygemeldes med depressioner og stress eller helt forlade branchen, bare fordi citronen lige skal presses lidt mere,« står der blandt andet i brevet, som er forfattet af Emilie Nordentoft, skuespiller Dorte Rømer og kostumier Pia Myrdal.