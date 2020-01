Det er ikke mere end få uger siden, at skuespilleren Bodil Jørgensen prydede forsiden på bladet 'Alt for damerne' nøgen.

Da B.T. fanger hende på den røde løber til søndagens uddeling af Danmarks Film Akademis Robert-pris, fortæller Bodil Jørgensen om de reaktioner, hun har fået på grund af forsiden.

»Jamen, der har været meget furore med det. Men man skal jo læse artiklen for at forstå bevæggrundene. Sådan er det jo tit,« siger Bodil Jørgensen og fortsætter:

»Det er jo ikke bare ligesom en Magnum-reklame, hvor folk også har taget tøjet af,« siger hun.

Bodil Jørgensens forside i 'Alt for damerne'. Foto: Alt for damerne Vis mere Bodil Jørgensens forside i 'Alt for damerne'. Foto: Alt for damerne

Ifølge skuespilleren var det ikke nøgenheden i sig selv, der var det vigtige i forsidefotoet.

»Der er jo masser af afklædte personer i det offentlige rum, men det her handler mere om, at vi ældes og kroppen ældes, og så er det vigtigt, at der er noget inde bagved, der kan holde os i live,« siger Bodil Jørgensen.

I forbindelse med forsiden fortalte skuespilleren til Alt for damerne, at der var en særlig grund til, at hun ville smide tøjet for fotografen.

»Jeg har skammet mig over min krop. Det er min hemmelighed. Og det vil jeg gerne udfordre,« sagde hun i interviewet.

Bodil Jørgensen (t.v.) og Lisbeth Wulff på den røde løber til Danmarks Filmakademis uddeling af Robert Prisen 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Bodil Jørgensen (t.v.) og Lisbeth Wulff på den røde løber til Danmarks Filmakademis uddeling af Robert Prisen 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Tilbage på den røde løber fortæller Bodil Jørgensen, at hun efter bladet blev udgivet, har modtaget en masse forskellige reaktioner fra unge som gamle på tværs af begge køn, dog flest positive.

På trods af de positive reaktioner, er hun dog ikke sikker på, at hun selv er så vild med fotografiet.

»Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så godt et billede. Men der er mange, der synes, at det er et godt billede. Men man synes jo altid selv, at man er pilskæv i hovedet. Det er svært både at høre sig selv og at se sig selv,« siger Bodil Jørgensen, der dog ikke har fortrudt, at hun fik taget et nøgenbillede til forsiden.

»Jeg er glad for, at jeg har gjort det, for det jeg siger med billedet, betyder noget for nogen.«