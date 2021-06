Når man to gange har stirret ind i dødens grimme gab, ville det være forståeligt, hvis man forfaldt til en slags tungsind. Til angst og depressioner. Men sådan spiller klaveret ikke hjemme hos den populære skuespiller Bodil Jørgensen. Tværtimod.

»Jeg kunne jo godt have siddet fast i det, have udviklet et traume for toge,« siger hun og indskyder så med en hjertelig latter: »Arh, traktor tror jeg ikke, at jeg gider køre, det gider jeg simpelthen ikke. Men at blive hængende i det, der er livet for voldsomt og for stort og for smukt til, at en ulykke kan bremse.«

Latteren bliver hængende i stuen. Det gør den ofte. For den har været en af Bodil Jørgensens redningsplanker.

Ulykkerne i hendes liv har ellers været voldsomme nok til, at der ikke var meget at grine ad.

Først den voldsomme togulykke i Sorø i 1988 og siden ulykken under indspilningerne til 'Far til fires vilde ferie' for syv år siden.

Her blev hun blev ramt af en løbsk traktor og brækkede kravebenene, samtlige ribben, havde brud på bækkenet og skader på såvel lever som nyrer. I fem dage svævede hun mellem liv og død.

»Traktorulykken var en helt anden kamp. Togulykken slap jeg fuldstændig uskadt fra, men den anden skulle jeg heles og genoptrænes fra,« fortæller Bodil Jørgensen om sin lange og seje vej tilbage til livet og førligheden.

Efter ulykken i 2014 var Bodil Jørgensen for en tid afhængig af kørestol. Her ses hun med manden Morten og deres to børn Østen og Rigmor. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Efter ulykken i 2014 var Bodil Jørgensen for en tid afhængig af kørestol. Her ses hun med manden Morten og deres to børn Østen og Rigmor. Foto: Christian Liliendahl

Men selvom skaderne fra de to ulykker altså var vidt forskellige, har hun fra begge hentet næring til sin store kærlighed til det tragikomiske. Som hun ikke er i tvivl om bidrog til at redde hende.

»Mens jeg lå der på hospitalet, syntes jeg jo, at nogle af de ting, jeg blev udsat for, var urkomiske. Som når jeg blev hejst op i en sele i bar røv for at skulle på et bækken. Så stod sygeplejersken der med fjernbetjeningen, og så kørte jeg, bzzzzzz,« gengiver Bodil Jørgensen med et skælmsk smil på læben.

»Så forestillede jeg mig, at fjernbetjeningen gik fuldstændig amok, og så hænger der bare en dame i luften, som bare kører rundt og rundt. Det kom jeg til at sige til sygeplejersken, og hun begyndte bare at grine højlydt.«

»Jeg kunne desværre ikke grine så meget som hun, for jeg havde brækket alle mine ribben. Men sådan en scene kunne have været med i en film. Sådan noget som på en eller anden måde er lidt pinligt, men også rigtig sjovt,« kommer det med en perlende latter fra Bodil Jørgensen, som glæder sig over, at hun gennem sin lange karriere har haft lejlighed til at boltre sig inden for det tragikomiske utallige gange.

Bodil Jørgensen, Skuespiller. Bodil Jørgensen er snart aktuel i Lars von Triers RIGET EXODUS, Hvidsten Gruppen 2, ligesom hun også kan ses i TV-serierne Minkavlerne og Hvide Sande. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bodil Jørgensen, Skuespiller. Bodil Jørgensen er snart aktuel i Lars von Triers RIGET EXODUS, Hvidsten Gruppen 2, ligesom hun også kan ses i TV-serierne Minkavlerne og Hvide Sande. Foto: Bax Lindhardt

Senest i Lars von Triers længe ventede afslutning på 'Riget' – noget, du kan høre hende fortælle om i videoen ovenover – som hun lover vil blive både meget uhyggelig og meget morsom.

Humoren har reddet Bodil Jørgensen tilbage til livet flere gange. Ligesom åbenhed om ulykkerne har gjort det.

Blandt andet har hun i sine foredrag fortalt om det, for som hun siger:

»Måske kan det hjælpe nogen. Det havde jo været synd for mine børn, hvis jeg var gået fuldstændig i stå.«

»Men når det er sagt, forstår jeg godt, at nogen bagefter kan sidde fast i det, de har oplevet, og udvikle angst. Samtidig lever vi også i en tid, hvor – det tænker jeg i hvert fald meget over med mine egne børn – folk henter deres børn, løber afsted og løser alt for dem.«

»Men når det rigtig svære opstår – og det gør det jo – skal man kunne tackle det. Det kan ikke nytte noget, at det hele går op i angst.«