Hun indrømmer gerne, at skroget ikke er, hvad det har været.

»Nogle gange, når jeg står ud af sengen om morgenen, tænker jeg: 'Hvad helvede sker der med mine ben?',« griner Bodil Jørgensen og fortsætter så: »Min mor sagde altid: 'Man skal bare lige i gang.' Ja, det skal jeg da lige love for.«

For nylig fyldte den populære skuespiller 60. Og synes egentlig – lige bortset fra det med benene – at det er et fint sted at være i livet. Alderen er ikke en, der trykker hende.

»Jeg har jo Rigmor. Hun er godt batteri,« tilføjer hun om sin kun 13-årige datter.

»Da jeg fyldte 50, der var jeg virkelig i sync. Der var jeg lige der, hvor jeg skulle være. Nu er jeg 60 og lykkelig og glad for, hvor jeg er.«

Men det er ikke kun på den private konto – i livet med manden, Morten Søborg, og de tre børn, Johannes, Østen og Rigmor, og Lagotto-hunden Godte – at Bodil Jørgensen stortrives.

Bodil Jørgensen spiller Karen i sidste sæson af Lars von Triers 'Riget', som har fået titlen 'Riget Exodus'. Her ses hun med Nicolas Bro, som spiller portøren Balder. Foto: Zentropa/Henrik Ohsten

Også professionelt har tingene i den grad flasket sig for skuespillerinden, som netop er blevet færdig med optagelserne til Lars von Triers 'Riget Exodus' og på ingen måde har mærket en dalende interesse, selvom hun er oppe i årene.

»Jeg er jo så heldig, at der kommer en toer af ting og sager, og så er jeg jo nødt til at være med,« smiler Bodil Jørgensen med reference til såvel 'Hvidstengruppen II – De efterladte' og 'Opgøret – De forbandede år 2'.

»Fortsættelsen af 'Hvidstengruppen' troede jeg var løgn, for de døde jo alle sammen. Men så er der en fin historie i pigerne, der kommer i kz-lejr, mens mor er hjemme på kroen og skal køre det hele videre. Og 'De forbandede år' er selve opgøret. Så det er rigtig fine historier.«

Bodil Jørgensen sminkes under optagelserne til Anders Refns 'De forbandede år', som der snart kommer en fortsættelse af. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Men du har fuldstændig ret i, at der har været meget. 'Minkavlerne', 'Hvide Sande',« remser hun op og forklarer, hvordan hun igen og igen bliver ringet op og spurgt: 'Kan du ikke lige …?'.

Og jo, det kan Bodil Jørgensen, for hun har aldrig været sådan en, der sagde nej. Heller ikke, når vildt fremmede mennesker på gaden gerne vil have en bid af hende.

»Fordi jeg er skuespiller og optræder på fjernsynet, og folk genkender en, bliver jeg selvfølgelig stoppet af flere, end almindelige mennesker gør. Men hver gang, jeg møder en på min vej, har jeg aldrig for travlt til at nå at snakke. På den måde har flugt aldrig interesseret mig. Det gider jeg simpelthen ikke,« siger hun om sin ukrukkede tilgang til berømmelsen. Til at sige ja til det, der møder hende i livet. Privat og professionelt.

Og det lønner sig. I hvert fald viste en opgørelse i filmmagasinet Ekko sidste år, at Bodil Jørgensen baseret på antal solgte billetter var en af de mest populære skuespillere herhjemme.

Alderen trykker ikke Bodil Jørgensen, som for kort tid siden fyldte 60. Kun benene driller lidt om morgenen. Foto: Bax Lindhardt

»Nu er jeg jo havnet der, hvor jeg kan være mor, bedstemor og en mærkelig tante. Selv granvoksne mænd kan jeg være mor til,« griner hun bare.

»Selvfølgelig er det fantastisk, at det lader sig gøre, og jeg kan blive ved. For jeg elsker jo heldigvis det, jeg laver. Og nu har det fået et boost med 'Riget', som jeg kunne mærke helt ned i fødderne.«

»Så jeg har nået mange fine ting. Og sådan har jeg det faktisk også. Hvis det skulle slutte i morgen, så er det, som det skal være. Men det ser nu ikke sådan ud. Der ligger mange fine ting og venter næste år.«