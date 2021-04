Hårde stoffer har kostet Bobby Brown tre familiemedlemmer. Først døde hans ekshustru Whitney Houston. Tre år senere døde deres fælles datter. Sidste år døde hans søn.

De to første dødsfald bebrejder han særligt én person for. Nick Gordon. Datterens forlovede, der fra han var 12 år havde været en del af familien.

Den i dag 52-årige sanger er overbevist om, at det var ham der leverede de stoffer, der endte med at koste først Whitney Houston og siden Bobbi Kristina Brown deres liv.

Det fortæller Bobby Brown, der selv har et indgående kendskab til misbrug, i onsdagens afsnit af 'Red Table Talk'.

Bobbi Kristina Brown og Nick Gordon på rød løber i 2012. Foto: FREDERIC J. BROWN

»I begge tilfælde var han til stede. Og de døde begge på samme måde.«

Både Whitney Houston og datteren Bobbi Kristina Brown blev fundet livløse i badekar i forbindelse med deres dødsfald.

'I Will Always Love You'-sangerinden druknede i 2012 efter en heroinoverdosis. Hun blev 48 år.

I januar 2015 blev hendes datter fundet i lignende situation. Livløs og påvirket i et badekar. I månedsvis lå hun i koma, før hun i juli blev erklæret død. Hun blev 22 år.

Bobbi Kristina Brown voksede op som barn af misbrugere. Hun var desuden flere gange vidne til, at hendes far, Bobby Brown, slog hendes mor. Foto: JIM RUYMEN

Efter Bobbi Kristina Browns død var alle øjne rettet mod Nick Gordon. Hendes forlovede.

Han blev aldrig retsforfulgt for hendes dødsfald, men i 2016 fastslog en dommer i et civilt søgsmål anlagt af familien, at Nick Gordon kunne holdes ansvarlig for Bobbi Kristina Browns død.

I den forbindelse blev han pålagt at betale de efterladte en erstatning på 36 millioner dollar. Omkring 250 millioner kroner.

Bobby Brown var tilfreds med afgørelsen. Han mente, at retfærdigheden var sket fyldest. Efterfølgende ville han gerne have talt med Nick Gordon. Fik aldrig chancen.

Bobby Brown. Foto: Angela Weiss

Og Nick Gordon har nu heller ikke chancen for at forsvare sig mod beskyldningerne om, at han også skulle have været medvirkende til Whitney Houstons død.

På 2019's sidste dag døde Nick Gordon selv. Af en heroinoverdosis.

Om tabet af Whitney Houston og datteren, siger Bobby Brown i 'Red Table Talk':

»Det var hårdt, og det er stadig hårdt. Jeg tænker på det hver dag. Jeg holder smerten nede. Forsøger at holde den væk, for jeg kunne ikke gøre noget dengang. Og jeg kan ikke gøre noget nu.«