For første gang siden hans død, skal Bob Sagets enke, Kelly Rizzo, holde jul uden skuespilleren.

Det fortæller hun i et rørende opslag på Instagram.

»Jeg havde absolut ikke troet, at vores første jul sammen sidste år, også ville blive den sidste. Jeg er så glad for, at vi oplevede den sammen,« skriver Kelly Rizzo om sidste år, hvor Bob Saget og hans datter Lara Saget tog til Chicago for at holde jul med sin kone.

43-årige Kelly Rizzo og Bob Saget, som til maj ville være fyldt 67, blev gift i 2018. Men i januar sidste år oplevede hun sit livs mareridt, da ægtemanden blev fundet død på et hotelværelse med skader i baghovedet.

Han havde hverken alkohol eller stoffer i blodet, og det blev siden slået fast, at han døde i sin seng efter at have været faldet tidligere på dagen.

I sit opslag fortæller Kelly Rizzo, at hun er glad for, at hendes to niecer på dengang to år og to uger, nåede at møde Bob Saget den pågældende juleaften.

»Han efterlod et varigt indtryk, som jeg er taknemmelig for. Men det gjorde Bob på alle, han mødte,« skriver hun.

»Juledagene er en tid for håb, kærlighed og sammenhold. Jeg beder for, at hvis du savner en af dine kære i julen, så er du velsignet med en masse dybe og kærlige minder og taknemmelighed, som du altid vil have med dig.«

»Som jeg tidligere har sagt, er jeg bare taknemmelig for, at jeg har haft den vidunderlige mand i mit liv i seks år. Der findes ingen større julegave end det.«

'Hænderne fulde'-stjernen efterlod sig, foruden sin anden hustru Kelly Rizzo, også tre børn, som han fik med sin første hustru, Sherri Kramer Saget.