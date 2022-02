Det kom som et chok for mange, da den 65-årige amerikanske skuespiller og komiker Bob Saget døde i januar.

Hans død blev i første omgang beskrevet som en ulykke, men nu vækker obduktionsrapporten undren.

Ifølge rapporten blev Bob Saget fundet med flere skader i sit kranie og blødning på begge sider af hjernen.

Retsmedicineren Dr. Joshua D. Stephany, der har lavet rapporten, vurderer, at Bob Saget formentlig er faldet baglæns og har slået hovedet, hvorefter han har lagt sig til at sove – uden at være klar over, hvor alvorlige hans skader var, og at han derefter aldrig vågnede op.

Bob Saget blev 65 år. Foto: Lee Roth/STAR MAX/IPx

Og selv om både politiet og retsmedicineren, der stod for obduktionen, har konkluderet, at dødsårsagen er en ulykke efter et fald, så vækker skaderne undren hos flere amerikanske læger.

Overfor både CNN og New York Times vurderer flere læger, at skaderne er så voldsomme, at de næppe er kommet ved et almindeligt fald.

»Dette er et signifikant traume,« udtaler ekspert i neurokirurgi Dr. Gavin Britz til New York Times.

»Dette er noget, som jeg ser hos nogen, der er blevet slået med et baseballbat i hovedet eller som er faldet 20 eller 30 fod (6-9 meter, red.),« siger han.

Bob Saget samme med nogle af de andre skuespillere fra 'Hænderne Fulde' i 2008. Foto: DAN STEINBERG

Også CNNs medicinske ekspert, lægen Sanjay Gupta, undrer sig over de voldsomme skader på Bob Sagets hoved.

»Dette var ikke et almindelig slag i hovedet,« siger han til CNN og tilføjer:

»Måske et fald på badeværelset eller ind i hovedgærdet på din seng. Du tænker måske ikke over det. Små vener kan blive revet over som følge af sådan et slag og kan starte en blødning,« siger han.

Han fortæller, at der ifølge obduktionsrapporten var flere slag rundt omkring på bagsiden af kraniet og højre side, mens der også var skader foran på kraniet over øjnene.

Bob Saget, Dave Coulier og John Stamos i 2017. Foto: TOMMASO BODDI

»Da jeg så dette først - uden at vide, hvad der var sket – tænkte jeg, at det var en, der var faldet ned ad flere trapper, eller som måske havde været med i et trafikuheld,« siger han.

Bobs Saget blev fundet død den 9. Januar på hotellet Ritz-Carlton i Orlando i Florida, efter at han havde optrådt som standup komiker.

Familien meldte i sidste uge ud, at dødsårsagen var en hjerneblødning, som han havde fået efter at have slået hovedet, hvorefter han havde lagt sig til at sove.

Ifølge obduktionsrapporten var Bob Saget ikke påvirket af hverken stoffer eller alkohol.

Bob Saget var fra 1987 til 1995 en af stjernerne i den populære tv-serie 'Full House', som i Danmark hed ‘Hænderne Fulde’.

Han havde den centrale rolle som enkemanden Danny Tanner, en enlig far til tre piger, som han bestræbte sig på at opdrage assisteret af sin svoger Jesse og vennen Joey.