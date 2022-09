Lyt til artiklen

1.144.163 danske kroner koster det at leje den tidligere X Factor-dommers strandvejsvilla i 30 dage – men så er der også gratis afbestilling.

Det er, hvad du skal give, hvis du ønsker at bo som den kendte musiker og natklubejer.

Det beretter Se og Hør.

I den 901 kvadratmeter store strandvejsvilla, som ligger på Vedbæk Strand, er der plads til hele 16 gæster, som kan nyde godt af den fantastiske udsigt ud over Øresund. Det er også muligt at benytte sig af poolen eller drikke et glas rosé på terrassen.

Med i prisen på lidt over en million følger sengelinneder, håndklæder, satellit-tv og et fuldt funktionelt køkken. Tjenestefolket må man selv medbringe.

Ejendommen er ejet af ejendomsinvestor Steen Mengel, og Remee bor der ikke selv længere. Han er flyttet i lejlighed.

Så hvis du havde håbet på at møde hitmageren, mens du stod og bryggede morgenkaffen, bliver du nok skuffet.

Remee fortalte dog i Discovery+-serien 'Remee og Mathilde', at han gik og legede med tanken om at forvandle strandvejsvillaen til et eksklusivt airbnb-resort.

Hvis du er interesseret i at leje villaen kan den lejes på her.