Den 21. juli får filmen ‘Barbie’ premiere. Vil du gå all-in på dén begivenhed, kan du vælge at se filmen i USA og overnatte i Barbies eget drømmehus.

I to dage lejes et helt særligt hus i Malibu nemlig ud på Airbnb, det skriver CBS-News.

Nu kan du vinde en nat i Barbies soveværelse med hest og seng og ALT i pink. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nu kan du vinde en nat i Barbies soveværelse med hest og seng og ALT i pink. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Huset står præcis så lyserødt, som kun Barbie kan bo, men i følge annoncen på Airbnb er det hendes kæreste Ken, der lejer herligheden ud.

»Velkommen til mit Kendom! Mens Barbie er væk, har hun denne sommer lånt mig nøglerne til sit drømmehus i Malibu og mit værelse kan blive dit for en nat,« skriver han i annoncen.

I anledning af at filmen med Margot Robbie og Ryan Gosling som virkelighedens Barbie og Ken får premiere, lejer Airbnb huset ud og donerer desuden et engangsbeløb til organisationen 'Save the Children' for at ‘hylde stærke kvinder’.

Margot Robbie og Ryan Gosling spiller hovedrollerne i filmen Barbie. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Margot Robbie og Ryan Gosling spiller hovedrollerne i filmen Barbie. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

I 2019 blev huset udlejet i anledning af Barbies 60-års jubilæum.

Dengang kunne én heldig Airbnb-kunde booke huset for to nætter for omkrig 400 kroner per nat.

Denne gang er det ifølge mediet gratis. Til gengæld skal gæsterne selv sørge for rejsen til og fra huset.

Det står fast, at kun fire mennesker kan få lov at overnatte i Barbie og Kens soveværelser. To fra den 21. til den 22. juli og to fra den 22 til den 23. juli.

Er du interesseret skal du vide, at bookingen åbner den 17. juli klokken 10 amerikansk tid.