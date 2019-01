Det er ikke en glad Mette Blomsterberg, som 1. januar kan skrive på sin Facebook-side, at hun må lukke og slukke for sit konditori.

Økonomien har ikke været til at holde Blomsterbergs Café og Konditori i Lyngby åbent, trods at det var velbesøgt, skriver hun.

'Det er med et blødende hjerte, at vi siger farvel til Lyngby og alle vores medarbejdere, som i den grad har knoklet og gjort alt, hvad de kunne, for at gøre stedet til noget helt særligt.'

Det skriver hun i sin opdatering, som i skrivende stund har fået over 800 reaktioner fra følgere på Facebook.

B.T. skrev i 2015 om, hvordan netop hendes konditori i Lyngby var med til at få hendes firma til at køre økonomisk dårligt.

Af et underskud på 612.755 kr. udgjorde dengang 590.086 kr. af beløbet Lyngby-caféen.

Den kendte kage-magerske beskriver caféen som en drøm. Den blev åbnet tilbage i 2014, men nu er drømmen - til stor ærgrelse - brast.

På sin hjemmeside skriver Mette Blomsterberg, at valget om at sige farvel til konditotiet ikke påvirker resten af hendes forretninger.

'Blomsterbergs Café & Konditori er en selvstændig virksomhed, og lukningen kommer ikke til at påvirke vores andre virksomheder og aktiviteter,' skriver hun og fortsætter:

'2019 er allerede fyldt godt op, og jeg kommer primært til at fokusere på nye spændende samarbejder: TV, udgivelse af to nye bøger, foredrag, videreudvikling af min bageserie og webshop samt mange andre spændende projekter, som jeg ikke på nuværende tidspunkt kan løfte sløret for.'

Hun skriver desuden, at deres medarbejdere har fået besked, og de vil prøve at sende dem godt videre.

Blandt andet har de haft to lærlinge ansat, som de nu håber at kunne finde en anden plads til via deres netværk.

Flere Facebook-brugere har kommenteret, at de sidder inde med gavekort til konditoriet.

Til dem har Mette Blomsterberg svaret, at de kan sende et billede af deres gavekort til hende. Så vil hun refundere pengene.

Det er per dags dato, at butikken lukker, så 2019 vil altså ikke byde på Lyngby-lækkerier fra Blomsterbergs side.

I løbet af de første fem timer, hvor opslaget om lukningen har ligget på Facebook, har det fået over 370 kommetarer.

Mange ærgrer sig over, at de ikke har nået at få besøgt caféen, som de ellers havde planlagt. Andre sender sympati i Blomsterbergs retning.

Da Blomster og hendes mand, Henrik Blomsterberg, startede butikken i Lyngby, lukkede de en anden butik, som de havde Grønnegade i København.

Det gjorde de, selvom de fortalte, at den lille butik i Grønnegade, som var for lille til folk kunne sidde, var rentabel.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Mette Blomsterberg, men hun ønsker ikke at udtale sig. Hun henviser til sin hjemmeside.