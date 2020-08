Den norske influencer og forfatter Anniken Jørgensen fik sig torsdag eftermiddag en ubehagelig oplevelse, da hun var ude at bade og sole sig med sin veninde.

De to veninder lå topløse på strandområdet Bygdøy Sjøbad i Oslo, da de fik øje på en ældre herre nogle meter fra dem.

Manden lå nøgen og vinkede til kvinderne, men udover det gjorde han ikke opmærksom på sig selv. I hvert fald ikke til at starte med.

Det fortæller Anniken Jørgensen til TV 2 Norge.

»Jeg troede, han vinkede for at beklage, at han luskede sig ind på os, men lidt efter begyndte han at se på os og tage på sig selv,« siger hun til mediet og fortsætter:

»Så rejste han sig op. Han var splitterravende nøgen, gammel og med en erigeret penis. På det tidspunkt så han direkte på os og begyndte at onanere.«

Anniken Jørgensen, der har knap 300.000 følgere på Instagram, fortæller endvidere, at hun ikke sagde noget til manden, da hun var i chok.

På et tidspunkt tog hun dog sin telefon frem, hvorefter manden skyndte sig at forlade stedet.

Anniken Jørgensen og veninden tog derefter tøj på og ringede til politiet, som sendte en vogn ud til stedet.

Politiet har bekræftet over for TV 2 Norge, at de torsdag klokken 14.50 modtog en anmeldelse om en blotter ved Bygdøy Sjøbad.

»En mand, som passede beskrivelsen, blev fundet, men han havde klædt sig på og gjorde intet ulovligt, mens patruljen var der, så han blev ikke tilbageholdt,« siger operationsleder Andre Kråkenes til mediet.

Ifølge Anniken Jørgensen har politiet bedt hende om at komme på stationen for at bekræfte, at politiet talte med den rigtige gerningsmand og for at vurdere, om hun i så fald vil anmelde ham.

»Jeg kommer til at anmelde ham, hvis det er ham. Tænk, hvis det havde været små piger, der lå der,« siger hun.