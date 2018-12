»Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der var så meget blod, så jeg tog billeder af mig selv for at se, hvad der var sket.«

Sådan siger Thalia Pitzner, kendt fra reality-serien 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu, om den forvirrede periode efter et voldsomt styrt.

Hun var mandag formiddag ude at ride på sin hest Linus, da de to væltede, og Thalia Pitzner mistede bevidstheden.

Reality-kendissen har fortalt om sin oplevelse på Instagram, hvor hun deler billeder af blå mærker og hævelser. Hendes unge ansigt er knap til at kende.

'Sidst, min mor og jeg var på Hillerød Hospital sammen, var, da jeg blev født,' skriver Thalia Pitzner på en video.

Videoen viser hende ligge i en hospitalsseng med sin mor, Katerina Pitzner, ved sin side og med nakken fikseret i en skinne.

Både mor og datter er kendt fra deres tv-serie, hvor moren, Katerina Pitzner, der er en berømt diamanthandler, viser sit liv med sine døtre frem. 25-årige Thalia Pitzner er den ældste af fire børn.

Ud over at være tv-stjerne er Thalia Pitzner en seriøs rytter, og hun og hesten Linus har et otte år langt makkerskab bag sig. De to har været igennem tykt og tyndt, forklarer hun.

Vis dette opslag på Instagram Der er stadig to vidunderlige piger tilbage fra Mollys sidste omgang af hvalpe De er klar til nye hjem i starten af næste uge og kan afhentes i Nordsjælland. Søger de bedste og blivende hjem Se Instagram @mollysmiracles for mere info! På billedet Lilly (Lila halsbånd ) Et opslag delt af THALIA PITZNER (@pitzner) den 26. Jul, 2018 kl. 10.05 PDT

Alligevel kan man aldrig vide sig sikker, når man dyrker en farlig sport.

»Hvis der er én ting, jeg gerne vil have ud af det her, så er det, at man virkelig skal huske på sikkerheden. Altid hjelm og gerne også vest,« siger hun med tanker på det udstyr, som springryttere kan tage på for at sikre sig.

B.T. taler med hende tirsdag, efter hun har fået oplevelsen lidt på afstand. Det er hendes mor, der formidler det, datteren siger, for hun har svært ved at tale højt på grund af fire sting, lægen har givet hende i munden.

Thalia Pitzner er glad for, at hun har sin mor til at passe på sig. Hendes krop har fået en hård medfart.

'Slem hjernerystelse, sygt ondt i mit smadrede hoved, ryg og nakke og fire sting i munden,' står der på en af de videoer, som er lagt op på Instagram.

Der var ingen til stede i ridehuset, da Linus styrtede med diamant-kendissen på ryggen.

Hun kan ikke huske det, men hun ringede til ejeren af stedet, og folk tæt på ridehuset kom hende til undsætning.

»Jeg ved ret hurtigt, at den er helt gal,« lyder det fra rytteren om det, hun husker. Hun er tidligere faldet af hesten, men det har aldrig været så voldsomt som dette styrt.

Vis dette opslag på Instagram My little Champion, Linus @redmillsdk @riderscup #castelinovanwestleven #lusmus #feedyourdesiretowin #redmillshorse Et opslag delt af THALIA PITZNER (@pitzner) den 5. Nov, 2018 kl. 6.35 PST

Det var ikke et særligt højt spring, hest og rytter skulle forcere, men de var uheldige, og hesten Linus styrtede med Thalia Pitzner på ryggen.

»Da jeg kommer til bevidsthed, kan jeg ikke huske, hvad tid det er, eller hvor jeg har været henne.«

Hun har nu fået strenge ordrer på ikke at bruge telefon, tablet eller se fjernsyn i hvert fald en uge. Hvornår hun er tilbage på hesteryg igen, kan lægerne ikke sige noget om.

Hun har fået beskeden, at det er meget individuelt, hvor hurtigt folk kommer sig oven på en hjernerystelse.

Hesten Linus var ikke kommet alvorligt til skade. Den blev tjekket af en dyrlæge.

Thalia Pitzner har over 54.000 Instagram-følgere. De kunne blandt andet se de skader, hun havde pådraget sig inde i munden.