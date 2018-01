Noget kunne tyde på, at 'Cash me outside'-pigen Danielle Bregoli har ændret sit liv til det bedre.

14-årige Danielle Bregoli hører til de mere kuriøse berømtheder i USA. Hun blev et internetfænomen efter sin optræden hos Dr. Phil i 2016, hvor hendes mor havde hevet hende med ind på grund af hendes forfærdelige opførsel.

Hun snakkede som en havnearbejder, var dybt kriminel og havde endda prøvet at skyde skylden for en lovovertrædelse på sin mor. Alt sammen i en alder af 13 år. Men i stedet for at tage afstand fra pigens opførsel, tog amerikanerne hendes sære udtryk til sig - navnligt frasen 'Cash me outside - How bout that'.

Se Dr. Phil-klippet her:

Pigens pludselige berømmelse har givet hende over 12 mio. følgere på Instagram, og en pladekontrakt, der angiveligt lyder på en million dollars blot for at sætte sin underskrift.

Skandalerne har fortsat klæbet til pigen, der blandt andet har lagt sig ud med den magtfulde Kardashian-familie, og generelt har brugt sin Instagram-profil til at true sine uvenner.

Men, men, men. Måske er der alligevel noget godt i Bregoli. Nu kan hun nemlig afsløre i en video, at hun har betalt morens hus af. Det er der kommet en rørende scene ud af:

Mama don't worry , I juss paid off ya mortgage Merry Christmas to all you biches Et opslag delt af Bhad Bhabie (@bhadbhabie) den 25. Dec, 2017 kl. 11.06 PST

65.000 dollars har hun punget ud med for at hjælpe sin mor, men det er jo tilsyneladende også bare et greb i lommen på den rapkæftede Instagram-stjerne.