Efter begge at have medvirket i 'Den store bagedyst' blev kagebloggerne Annemette Voss og Ditte Julie Jensen venner og indledte et professionelt samarbejde.

Nu fortæller Annemette Voss hvorfor, de ikke taler sammen længere i dag.

Annemette Voss vandt i 2013 den anden sæson af 'Den store bagedyst', Ditte Julie Jensen fik to år senere en fjerdeplads.

De blev venner, udgav kogebagen 'KageMagi' og drev Youtube-kanalen af samme navn, men pludselig stoppede samarbejdet sidste år.

Annemette Voss er med i seneste afsnit af TV3-programmet 'Til middag hos..' sammen med tidligere fodboldspiller Allan Nielsen, blogger Jackie Navarro og komiker Dan Andersen.

Her fortæller hun, hvad der gik galt.

»Jeg var gået ned af et samarbejde med en anden kageblogger, som hedder Ditte, som jeg har lavet en bog med. Jeg er totalt stolt af det samarbejde, vi har haft, men jeg har kunne mærke, at vi slet ikke er ens. Vi vil slet ikke det samme,« fortæller hun.

Det fik Annemette Vos til at se anderledes på sit liv:

Annemette Voss fra Den Store Bagedyst 2013 foran sin hoveddør Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Annemette Voss fra Den Store Bagedyst 2013 foran sin hoveddør Foto: Katrine Emilie Andersen

»Det var bare hovedet på sømmet for mig. I den situation var det tydeligt for mig, at jeg var i gang med at træffe nogle valg på vegne af andre mennesker og ikke mig selv.«

Hun tilføjer:

»Hele mit syn på hvad jeg vil, og hvilke venskaber og relationer jeg har, er blevet vendt fuldstændigt på hovedet, siger hun om det brudte samarbejde.«

Allan Nielsen spørger i 'Til middag hos' Annemette Voss, hvad hun så vil nu. Det ved hun ikke.

»Det kan jeg mærke, når jeg vil det. Der hvor jeg er rigtig glad er, når jeg laver ting, hvor jeg fortæller en historie. Når jeg laver mine bøger. Jeg elsker at lave bøger. Der hvor jeg er nu, er jeg faktisk rigtig glad.«

Annemette Voss og Ditte Julie Jensen har tidligere fortalt, hvordan de mødtes første gang til casting på 'Den store bagedyst' i 2013.

»Ditte og jeg mødtes til casting på 'Den store bagedyst 2013'. Hun blev valgt fra, men jeg tror kun, det skyldtes, at vi lignede hinanden for meget, og de skulle kun bruge én af vores slags,« forklarede Annemette Voss.

To år senere stillede Ditte Julie Jensen op igen og kom med i programmet, hvor hun nåede til semifinalen.