I Hollywood bliver Peter Parker bidt af en edderkop og forvandles til Spiderman. I Danmark bliver 12-årige Pelle bidt af en myre, og han endte i 2013 som Danmarks mindste superhelt, Antboy. I dag er 'Antboy' blevet voksen.

Da de tre film om 'myredrengen', der er baseret på Kenneth Bøgh Andersens børnebøger, udkom i årene 2013-2016, endte de udover at sælge over 300.000 biografbilletter herhjemme også med at blive solgt til 80 lande.

Instruktør Ask Hasselbalch havde forinden haft 500 børn til casting til rollen som Antboy, og her valgte han den dengang 12-årige Oscar Dietz fra Tisvilde, som i forvejen havde stor erfaring fra diverse musicals.

»'Antboy' har været en stor del af min barndom. Jeg var 16, da den sidste film kom ud, og når man laver tre film med de samme mennesker, så når man at blive enormt tætte. Jeg bliver stadig genkendt som 'Antboy' i dag,« fortæller Oscar Dietz, der i sommer fyldte 20 år.

Han var kun syv år, da han hjemme hos sin mormor og morfar bladrede i en avis og faldt over et billede med teatermasker. Han blev nysgerrig og spurgte, hvad det var for noget, og hans mormor endte med at tilmelde ham til audition på Det Ny Teaters opsætning af musicalen 'The King And I', der blev hans debut.

Siden optrådte han i flere forestillinger, før han altså i 2013 første gang hoppede i det sorte myrekostume og blandt andet tog kampen op imod Nicolas Bro, der spillede superskurken Loppen.

»Jeg fik en følelse af: 'I made it. Nu er der ingen vej tilbage, og jeg skal lave en fucking superheltefilm!'« har han tidligere udtalt til Politiken.

I 2016 afsluttede man 'Antboy'-serien med 'Antboy 3', og det passede egentlig Oscar Dietz fint.

»Der er ikke nogen grund til at strække tingene mere og mere ud. Historien var lavet til, at den stoppede, hvor den gjorde. Det handler jo også om at turde begrænse sig og stoppe, mens legen er god. Jeg har aldrig været ked af, når projekter stopper, for det er jo ikke fordi, man ikke ser folk igen. Det er bare ligesom alt muligt andet, og det var sjovt, mens det varede.«

Efter 'Antboy'-filmene begyndte Oscar Dietz på Gribskov Gymnasium, hvor han sideløbende spillede teater og lagde stemmer til tegnefilm. Hans drøm er at kunne leve af at være skuespiller som voksen, så siden han blev student i 2019, har han arbejdet på at lave så meget skuespil som muligt.

»For tiden lægger jeg stemme til tegnefilm, og så er jeg med i et projekt, som jeg ikke må sige noget om endnu.«

Senest er Oscar Dietz også flyttet hjemmefra. I august rykkede han fra Tisvilde ind til København, hvor han bor med en kammerat.

»Det er jeg virkelig glad for. Selvom det var dejligt at bo i Tisvilde, så er der også bare langt til København, hvor jeg arbejder, så det er lækkert ikke længere at skulle bruge så mange timer på transport.«

