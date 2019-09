De blev først kendt som kærester for offentligheden i april, og nu kan parret offentliggøre endnu en glædelig nyhed.

Skuespilleren, den 38-årige Jenna Dewan og den 43-årig musiker og sanger Steve Kazee, venter nemlig deres første fælles barn.

Det bekræfter Jenna Dewan, som i ni år var gift med skuespilleren Channing Tatum, til amerikanske People.

»Vi er overlykkelige og kunne ikke være mere henrykte over at udvide vores familie,« siger Jenna Dewan til mediet.

Jenna Dewan og Steve Kazee gjorde først deres parforhold offentligt kendt i april tidligere på året på Instagram.

Det var et år efter, at Jenna Dewan og Channing Tatum annoncerede deres skilsmisse.

Her slog de fast, at de gik hver til sit som gode venner. De to har sammen datteren Everly på seks år.

Hvornår Jenna Dewan er sat til at føde, eller hvilket køn barnet bliver, melder den glædelige nyhed ikke noget om.