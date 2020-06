»Alle mine venner var sådan: 'Hvad foregår der?' og sendte mig billeder,« siger 31-årige Alia Shawkat.

»Jeg blev overvældet. Det var følelsen af at være nøgen i skolegården. Åh gud, alle kigger på mig.«

Rygterne har svirret i månedsvis. De er blevet spottet til koncerter sammen. Til stand up-shows og kunstudstillinger. Og i løbet af det seneste år er Alia Shawkat flere gange blevet set forlade den 25 år ældre Brad Pitts hus.

Men de to skuespillere er kun venner, slår Alia Shawkat fast i et interview med Vulture.

Skuespiller Alia Shawkat. Foto: VALERIE MACON Vis mere Skuespiller Alia Shawkat. Foto: VALERIE MACON

De mødte hinanden gennem filminstruktøren Spike Jonze, som har arbejdet med dem begge to, og klikkede med det samme. Snart blev hun også introduceret til Brad Pitts venner og blev en del af hans inderkreds.

'Arrested Development'-stjernen har været skuespiller, siden hun var ni år gammel, men alligevel har hun aldrig fået så meget opmærksomhed fra pressen, siden hun begyndte at hænge ud med Hollywood-stjernen, fortæller hun.

Og hun hæfter sig særlig ved, hvordan hun bliver beskrevet i medierne. Som 'finurlig'. Som en kunstkender, der kan hjælpe Brad Pitt med at forstå kunsten. Som en god støtte efter Brad Pitts nedtur.

»For dem er det sådan: 'Vi forstår det ikke. Den her pige er mærkelig. Hun er så anderledes. Hvorfor hænger de ud?' Man kommer for tæt på ballets konge, og pludselig er alle sådan: 'Hvem fanden er den bitch?',« griner hun.

Skuespiller Brad Pitt. Foto: ROBYN BECK Vis mere Skuespiller Brad Pitt. Foto: ROBYN BECK

Brad Pitt gennemgik i 2016 en dramatisk skilsmisse fra kollegaen Angelina Jolie, med hvem han har seks børn. Det eskalerede, da hun anklagede ham for vold mod deres adoptivsøn Maddox.

Brad Pitt nægtede at have været voldelig, men beskyldningerne blev alligevel undersøgt af de amerikanske myndigheder, som dog valgte ikke at sigte ham.

Efterfølgende fortalte Brad Pitt, at han led af alkoholisme, og sidste år afslørede han over for The New York Times, at han i den forbindelse havde gået hos Anonyme Alkoholikere (AA) i omkring halvandet år.

Foruden Alia Shawkat er Brad Pitt også blevet rygtet sammen med sin ekskæreste Jennifer Aniston på det seneste. De to var gift fra 2000 til 2005, hvor han forlod hende til fordel for Angelina Jolie, men har siden genopbygget et venskab med Aniston.