Tilbage i 90'erne svirrede rygterne længe: Havde den britiske prins Charles en hemmelig romance med Barbra Streisand?

Nu har den legendariske sangerinde og skuespillerinde for første gang valgt at sætte ord på rygterne.

Søndag stod den amerikanske Oscar-vinder på scenen i Hyde Park i London – og under koncerten blev der på bagskærmen pludselig fremvist flere billeder af hende sammen med netop prins Charles.

Det skriver flere medier som Huffington Post og People.

Her ses prins Charles og Barbra Streisand sammen tilbage i 1994.

Nogle af billederne viste de to sammen tilbage fra begyndelsen af 1970'erne, hvor prins Charles havde taget turen over Atlanterhavet og besøgte filmsettet til 'Funny Girl', hvor Barbra Streisand spillede hovedrollen og senere vandt en Oscar for sin indsats.

Der blev også vist billeder fra deres møde godt to årtier senere, da Streisand i 1994 optrådte i Wembley Arena i forbindelse med et velgørenhedsarrangement, som den britiske prins' fond stod bag.

På det tidspunkt var han blevet skilt fra prinsesse Diana.

Ud over billeder af de to sammen blev der også vist et billede af en gammel avisartikel, hvor overskriften var:

'Barbra charmerer sin prins, Charles.'

Særligt efter deres møde i 90'erne begyndte rygterne at florere. Havde de to gang i en hemmelig romance?

Rygterne forduftede over årene, men for tre år siden blev der pustet liv i dem igen, efter forfatteren Christopher Andersen i bogen: 'Game of Crowns' hævdede, at Charles og Barbra Streisand havde 'et hemmeligt møde ved Bel Air Hotel, som ingen kendte noget til'.

Hverken prins Charles eller Barbra Streisand har kommenteret rygterne. Før nu.

ARKIVFOTO af Barbra Streisand fra 2015.

Under sin optræden valgte den i dag 77-årige sangerinde nemlig at sætte nogle ord på det – omend de hverken bekræftede eller afviste, at der skulle have fundet en romance sted:

»Hvis jeg havde spillet mine kort rigtigt, så kunne jeg være blevet den første rigtige jødiske prinsesse,« sagde hun med et glimt i øjet.

Privat danner Barbra Streisand par med den amerikanske skuespiller James Brolin.

De to blev gift i 1998.