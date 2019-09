For 11 år siden blev de reddet fra en konkurs.

Siden er millionerne begyndt at rulle ind i så hastigt et tempo hos det kendte danske tøjmærke Baum und Pferdgarten, at en stor del af virksomheden netop er blevet solgt.

Det oplyser Baum und Pferdgarten i en pressemeddelelse ifølge finans.dk

Det er kapitalfonden Verdane, der har fundet Baum und Pferdgarten så attraktiv, at man har valgt at købe 51 pct. af modehuset.

Helle Hestehave og Rikke Baumgarten stiftede Baum und Pferdgarten. Foto: Malene Anthony Nielsen Vis mere Helle Hestehave og Rikke Baumgarten stiftede Baum und Pferdgarten. Foto: Malene Anthony Nielsen

Modehuset blev stiftet i København i 1999 af de to designere Rikke Baumgarten og Helle Hestehave, der også har lagt navne til mærket.

'Vi ser stor international efterspørgsel på dansk mode lige nu, og der er altså derfor stort potentiale for både online såvel som offline salg. En af vores hovedprioriteter bliver at sikre, at Baum und Pferdgarten kan levere en omnichannel-oplevelse til sit voksende antal kunder,' siger Martin Welna, der står i spidsen for kapitalfonden, i pressemeddelelsen.

De to designere har siden stiftelsen været indehavere af brandet. I 2008 fik de dog to medejere, da brødrene Teis og Bjørn Bruun, der tidligere ejede Bruuns Bazar, trådte til og reddede Baumgarten og Hestehave fra en konkurs mod at blive medejere af firmaet.

Siden er millionerne rullet ind hos det populære tøjmærke, der sidste år havde et resultat efter skat på over 37 millioner kroner og en egenkapital på over 46 millioner kroner.

Nogle tøjmærker har det svært, mens andre vil klare sig gennem krisen. Bruuns Bazaar hører til dem, der gør det særdeles godt – og har købt et kriseramt mærke op. Her er det brøderne Bruun. Teis Bruun i hvid skjorte og Bjørn Bruun i mørk. Foto: peter helles eriksen Vis mere Nogle tøjmærker har det svært, mens andre vil klare sig gennem krisen. Bruuns Bazaar hører til dem, der gør det særdeles godt – og har købt et kriseramt mærke op. Her er det brøderne Bruun. Teis Bruun i hvid skjorte og Bjørn Bruun i mørk. Foto: peter helles eriksen

Teis Bruun er i dag direktør i Baum und Pferdgarten, og han ser frem til, at mærket skal have mere fokus på det internationale marked:

'Fremadrettet vil vi fortsætte med at udvide internationalt med særlig fokus på det amerikanske marked,' siger han i pressemeddelelsen ifølge finans.dk

Brødrene Bruun ejede før salget mellem 50 og 67 procent af virksomheden, mens de to stiftere ejede mellem 20 og 25 procent.

Efter salget beholder firkløveret samlet en ejerandel på 49 procent.

Baum und Pferdgarten ved Copenhagen Fashion Week AW19. Foto: Celina Dahl Vis mere Baum und Pferdgarten ved Copenhagen Fashion Week AW19. Foto: Celina Dahl

Det er endnu ukendt, hvor meget Verdane har givet for de 51 procent.

Til gengæld var der allerede i 2018 ifølge Børsen nys om, at Baum und Pferdgarten var på vej med et salg. Dengang ville Teis Bruun dog ikke utvetydigt bekræfte, at det var det, man sigtede mod.

'Det er klart, at når man som virksomhed performer stærkt, så vil det ofte tiltrække interesse,' skrev han til Børsen.

47-årige Rikke Baumgarten og 54-årige Helle Hestehave, der mødte hinanden i 1990'erne, da de gik på Danmarks Designhøjskole, har endnu ikke udtalt sig om salget.

De har dog tidligere i flere interview fortalt, hvorfor de blev et godt forretningsmæssigt match.

»Vi passer sindssygt godt sammen og komplimenterer hinanden, da vi har forskellige styrker. Og så er der ingen primadonnanykker. Vi er enige om, hvad vi skal – både hvad angår design og i virksomhedsmæssigt regi. Derudover har vi en stor passion for det, vi laver,« fortalte de tidligere på året til Costume.

Helle Hestehave sagde i 2017, at de har været forsigtige med at eksperimentere efter konkursen.

»Det er et korthus, der kan vælte ved det mindste vindpust. Så vi værner meget om det fundament, vi har fået skabt efter konkursen,« fortalte hun til Alt for damerne.