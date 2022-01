Rasmus Tantholdt fik en kedelig optakt til nytårsaften.

Den 48-årige journalist blev nemlig i juledagene smittet med corona, og derfor måtte han og kæresten Natasja Crone pludselig ændre nytårsplaner.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg blev smittet. Jeg kan have fået det, mens jeg var ude at handle,« fortæller Rasmus Tantholdt mandag aften til B.T. og understreger, at han i dag er helt frisk og ovenpå igen.

Som korrespondent for TV 2 har han de sidste par år dækket corona-krisen over hele verden. Især steder hvor befolkningen har været hårdest ramt.

»Men så blev det simpelthen hjemme i trygge Danmark, at jeg blev smittet. Det er da et eller andet sted tankevækkende,« fortæller han videre med et grin.

Rasmus Tantholdt havde forinden nået at få tredje vaccination.

Da han i juledagene pludselig mærkede lidt kriller i halsen, tog han straks en hjemmetest, der viste, at han havde fået corona.

Herefter tog han en pcr-test for at være sikker, og da den også viste sig at være positiv, rykkede han straks i isolation i husets kælder, så Natasja Crone ikke risikerede at blive smittet.

Natasja Crone og Rasmus Tantholdt nytårsaften. Foto: Privatfoto Vis mere Natasja Crone og Rasmus Tantholdt nytårsaften. Foto: Privatfoto

»Hun har jo i de sidste tyve år lagt op til dronningens nytårstale, så det ville være synd, hvis hun ikke kunne det i år,« forklarer Rasmus Tantholdt, der sidste sommer flyttede til Vedbæk med Natasja Crone.

Han følte sig ikke syg.

Udover kriller i halsen havde han i halvanden dag kun lidt hovedpine, så da det blev nytårsaftensdag, og Natasja Crone tog på arbejde, gik Rasmus Tantholdt efter fire dages isolation op af kælderen for at gøre maden klar til nytårsaften.

»Der havde jeg været symptomfri i to dage, og vi boede jo i forvejen sammen, så vi tænkte, at når hun kom hjem fra arbejde, så kunne vi fejre nytår sammen. De gæster vi skulle have haft, kunne jo så ikke komme, men det blev alligevel på alle måder hyggeligt,« fortæller Rasmus Tantholdt.

Natasja Crone slap for at blive smittet, fik gennemført sit nytårsarbejde på TV 2, og herefter havde de en hyggelig nytårsaften sammen.

»Vi kom først i seng klokken halv seks. Vi lavede online musikquiz med vennerne, og der blev spillet sange på guitar og klaveret. Det blev en anderledes nytårsaften, men det var i super godt selskab, så jeg var glad og tilfreds,« fortæller Rasmus Tantholdt.

Han forklarer, at han hele tiden mest har været bange for at blive smittet med corona af praktiske årsager, da man som bekendt mister sit coronapas i 14 dage efter en positiv test.

»Fordi jeg rejser så meget i mit arbejde, vil det gøre tingene super komplicerede. På den måde er det fint at have fået det nu her mellem jul og nytår, hvor jeg alligevel ikke skulle ud og rejse,« fortæller han og opfordrer alle til hurtigst muligt at få tredje vaccinationsstik.

»Jeg er utrolig taknemmelig over, at det er muligt at få tredje stik i Danmark, når man ser på de steder, jeg har rejst i verden. Med så nemt et sygdomsforløb, jeg fik, er jeg kun super glad for, at jeg fik mit.«

Han tilføjer:

»Det er også rart nu at være ude på den anden side og ifølge eksperterne være immun. Næste gang jeg skal ud og rejse, skal jeg selvfølgelig stadig tage mine forholdsregler, men jeg kan måske slappe lidt af omkring det og ikke være så bekymret.«

Og Natasja Crone er stadig gået fri.

»Hun er ikke blevet smittet endnu. Nu må vi se. Jeg ved ikke, om hun er en superimmun type,« griner Rasmus Tantholdt.