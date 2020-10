Den australske rapper Iggy Azalea er blevet single.

Dermed er hun ikke længere sammen med faderen til det barn, hun kunne byde velkommen til verden i al hemmelighed i foråret.

Det skriver Daily Mail.

Den 30-årige rapper, der især er kendt for sangene 'Fancy' og 'Booty', bekræftede ifølge mediet selv nyheden i en såkaldt 'story' på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Iggy Azalea (@thenewclassic) den 24. Okt, 2020 kl. 8.40 PDT

Tidligere havde hun allerede hintet, at hun ikke længere var sammen med rapperen Playboi Carti, der er far til deres søn, Onyx, da hun i en story skrev:

'Du mistede en ægte én. Folk tager loyalitet for givet, og det er derfor, jeg hellere vil være alene,' skrev hun.

Nogle timer senere skrev hun endnu en besked:

'Det, jeg mente i aftes, var, at jeg opdrager min søn alene, og at jeg ikke er et i forhold.'

Izzy Azalea, der lyder det borgerlige navn Amethyst Amelia Kelly, fandt sammen med Playboi Carti, som er Jordan Terrell Carters kunstnernavn, tilbage i 2018.