Hun er udnævnt til den yngste selvskabte milliardær, og nu har makeupdronningen Kylie Jenner imponeret på anden vis.

Mere end 250 millioner kroner har den yngste ‘Kardashian'-søster nemlig netop spenderet på en luksusvilla i det sydlige Californien.

Det skriver underholdningsmediet TMZ samt britiske Daily Mail.

Og det er luksus i ekstremklassen, som den 22-årige mor har fået for de mange millioner.

Kylie Jenner (th) er ny ligeså berømt som sin berømte søster, Kim Kardashian (tv). Foto: RINGO CHIU Vis mere Kylie Jenner (th) er ny ligeså berømt som sin berømte søster, Kim Kardashian (tv). Foto: RINGO CHIU

Ifølge Daily Mirror rummer det store hus syv soveværelser, 14 badeværelser samt parkeringsplads til 20 biler. Dertil kommer en hjemmebiograf, en tennisbane, et professionelt køkken, flere barer og spillerum, et fitnesscenter og en basketbane.

Med sin nyerhvervelse har den 22-årige kvinde endnu engang bevist, at hun har evner i handelsbranchen.

Kylie Jenner har nemlig fået et prisnedslag på den vilde bolig, som mange nok slet ikke vil kunne forholde sig til.

Ifølge Daily Mirror var boligen nemlig oprindelig sat til salg for 45 millioner dollars, hvilket svarer til over 308 millioner kroner. Dermed fik hun et nedslag på over 50 millioner kroner.

Kylie Jenner har fået stor succes og har netop købt et luksuspalæ. Foto: RINGO CHIU Vis mere Kylie Jenner har fået stor succes og har netop købt et luksuspalæ. Foto: RINGO CHIU

Den nye bolig ligger i hjertet af L.A. - nemlig i Holmby Hills. Det er langt fra, hvor Kylie Jenner ellers normalt slår sine folder, da hun er kendt for at eje flere ejendomme i Calabasas, der ligger nordvest for L.A.

Kylie Jenner blev verdenskendt som realitystjerne allerede som ti-årig, da hun deltog i realityprogrammet 'Keeping Up with The Kardashians', der især fokuserede på hendes tre ældste søstre Kim, Kourtney og Khloé.

Siden er fokus i den grad skiftet, så både Kylie og hendes få år ældre søster Kendall begge også er kommet i spotlyset.

De to yngste ‘Kardashian-søstre’, der har en anden far end de tre ældste og derfor hedder ‘Jenner’, er nemlig blevet kæmpe store fænomener på de sociale medier, hvilket blandt andet har ført til, at de begge er blevet stenrige.

Kylie Jenner (th) med sin søster Kendall (tv) tilbage i 2011 - inden hun fik lavet sine læber større. Foto: ROBYN BECK Vis mere Kylie Jenner (th) med sin søster Kendall (tv) tilbage i 2011 - inden hun fik lavet sine læber større. Foto: ROBYN BECK

Mens Kendall Jenner er blevet supermodel, så har Kylie Jenner tilsyneladende trukket det længste strå rent økonomisk. Tilbage i 2014 fik hun idéen til at lancere sin egen makeupserie.

De første 15.000 af de såkaldte ‘læbe-kits’ med udstyr til læber blev udsolgt på få minutter.

Ved at markedsføre serien gennem blandt andet de sociale medier, er den yngste ‘Kardashian’-søster blevet stenrig.

Ifølge erhvervsmediet Forbes seneste opgørelse anslås det, at Kylie Jenner har en formue på én milliard dollart, hvilket svarer til 6.9 millliarder kroner.