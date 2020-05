»Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor voksne mennesker skal diskutere, om jeg skal have en YouTube-kanal eller ej,« siger Bubber til B.T., efter hans nyfødte søns allerførste tv-optræden blev ivrigt diskuteret i fredagens udgave af podcasten 'Det, vi taler om'.

Her lagde programmets vært Ditte Okman samt panelet bestående af direktør i Wedo Communication Anna Thygesen og Se og Hørs chefredaktør, Niels Pinborg, ikke fingre imellem, da de omtalte den video, som Bubber kort forinden havde lagt på YouTube.

»Jeg tror, Bubber har lavet den her kanal, fordi han ikke lige nu har så meget andet at lave. På den måde kan han holde sit navn varmt,« sagde Ditte Okman, der mener, at Bubber er ved at skabe sig en ny karriere.

I YouTube-videoen viser 55-årige Bubber glædesstrålende sin lille nye arving frem, mens han takker for de mange nye seere, likes og kommentarer, der er strømmet til hans YouTube-kanal i forbindelse med familieforøgelsen.

»Det er dejligt,« siger både Ditte Okman og Niels Pinborg næsten i kor, da de har afspillet en bid af videoen i programmet, mens især sidstnævnte synes, at Bubbers øjne stråler for første gang i et halvt år.

»Ej, det er patetisk,« bryder kommunikationsekspert Anna Thygesen ind og tilføjer, at hvis en deltager i for eksempel 'Forsidefruer' havde brugt sit barn på den her måde, ville der have været ramaskrig.

»Tillykke og alt det der, men helt ærligt, hvad er formålet med det?« spørger hun, hvortil Niels Pinborg svarer:

»Det er subscribers (følgere på YouTube, red.)«

Men det er altså ikke helt rigtigt, fortæller Bubber til B.T.

»Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg kan jo ikke så meget andet end fortælle historier i billeder, og nu er der mulighed for at være sin egen broadcaster, det er der da sindssygt store muligheder i,« siger tv-værten.

»Fjernsynet er sgu ikke, hvad det har været. Da jeg begyndte lave fjernsyn i 1984, var det jo det største. Nu er YouTube og streamingtjenester som Netflix blevet steder, hvor folk selv kan vælge og bestemme. Så det er folkets måde at komme frem med ting på.«

Han afviser samtidig, at det er coronakrisen, der har fået ham til at tænke i nye baner og 'skabe en ny karriere', som panelet i 'Det vi taler om' mener.

Tv-værten Niels Christian Meyer - bedre kendt som Bubber. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Tv-værten Niels Christian Meyer - bedre kendt som Bubber. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

»Jeg har da fået ryddet hele min kalender, men den har ikke noget med det at gøre. For jeg har altså startet min YouTube-kanal op for et år siden. Det jeg hopper på, er det, hvor jeg kan mærke, at der er en fremtid.«

Foruden sin YouTube-kanal er Bubber i øjeblikket aktuel med pocasten 'Gammelfar', der blev optaget, mens kæresten var gravid, og omhandler Bubbers betænkeligheder ved at sætte et barn i verden i en alder af 55 år.

Bubber er ikke bange for at invitere lytterne og seerne ind i sit allermest private, hvor han deler både de smukke og de ubehagelige tanker, og han har ingen betænkeligheder ved at vise sin søn frem på sin YouTube-kanal.

»Næh, for på sin egen kanal kan man jo selv styre det, selv kontrollere det. Det er det, der er det allersmarteste i denne verden, når man selv kan styre tingene, sætte sig ved roret. Og det er præcis, hvad man gør på sin egen kanal,« siger han og sender en svirper af sted til 'Det vi taler om'.

»Jeg lever jo af at fortælle historier og har gjort det, længe før Anna Thygesen og Ditte Okman satte sig foran en mikrofon. Hvad folk synes er patetisk, kan jeg jo ikke gøre ved. Jeg synes tværtimod, at det er patetisk, at de sidder og diskuterer, hvad andre folk kan tillade sig. Det kunne jeg ikke drømme om.«

Den lille dreng, som kom til verden 22. april, er Bubber og kæresten Signe Rossings første barn sammen.

Tv-værten har i forvejen tre voksne børn med sin ekskone Christina 'Ibsen' Meyer, som han gik fra i november, hvor han samtidig kunne annoncere, at han ventede barn.

41-årige Signe Rossing har i flere år været en ven af familien, hvor hun fungerede som barnepige, da børnene var små.