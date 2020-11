Det er ikke svært at gætte, hvem der er hans far, når han viser musklerne frem på Instagram.

23-årige Joseph Baena blev i 15 år holdt hemmelig for offentligheden, da han var resultatet af en affære mellem Arnold Schwarzenegger og Hollywood-ikonets daværende stuepige Mildred Baen.

Arnold Schwarzenegger var i slutningen af 90'erne gift med journalisten Maria Shriver, som han i forvejen har fire børn med, så da stuepigen blev gravid og fik sønnen Joseph, sagde stuepigen, at faderen var hendes daværende mand Rogelio Baena.

Arnold Schwarzenegger har tidligere udtalt, at han i starten heller ikke vidste noget. At det først var, da Joseph blev ældre og begyndte at ligne ham, at han fattede mistanke.

En ung Arnold Schwarzenegger på besøg i Danmark. Her på Kongens Nytorv i København.

I 2011 afslørede Los Angeles Times imidlertid 'Terminator'-stjernens sidespring, hvilket betød, at hans kone gik fra ham, men at han samtidig blev forenet med sin 'ukendte' søn.

I dag har far og søn opbygget et godt forhold og tidligere på året, da Joseph Baena fyldte 23 år, skrev Arnold Schwarzenegger ifølge Daily Mail til sin søn på de sociale medier:

»Tillykke Joe. Jeg elsker at se din udvikling med træningen, dit arbejde og alt andet i dit liv. Jeg elsker dig.«

Og det ser altså ud til, at de deler interessen for styrketræning.

Joseph Baena deler i hvert fald nærmest udelukkende træningsbilleder på Instagram. Blandt andet et hvor han er i træningscentret med sin far.