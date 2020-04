I 2008 mødte den britiske kvinde Alexandra Tolstoy en af Ruslands rigeste mænd Sergei Pugachev.

I et interview har hun beskrevet sit møde men den rige mand:

»Da jeg mødte Sergei, var det elektrisk. Jeg blev så forelsket i ham. Det var romantisk, jeg har aldrig følt sådan for andre før,« siger hun til BBC News.

Parret mødte hinanden, da Alexandra Tolstoy blev ansat til, at lære Sergei Pugachev engelsk.

Allerede et år efter, at de mødte hinanden blev de forældre for første gang. Sidenhen blev de forældre til to børn mere.

I starten levede de et luksusliv med dyre biler, huse, privatfly og hvad der ellers høre til, når man er rig.

Sergei Pugachev var på daværende tidspunkt gode venner med den russiske præsident Vladimir Putin.

Men ifølge Sergei Pugachev blev han uvenner med Vladimir Putin, og det var her, at helvede startede for den lille familie.

Alexandra Tolstoy og Sergei Pugachev var nu på flugt fra den russiske regering, og Alexandra Tolstoy har udtalt til BBC News, at hun ikke følte sig sikker mere.

Så i foråret 2016 pakkede hun tasken og flyttede til et sikkert sted med deres tre fælles børn. Herefter lukkede Sergei Pugachev for pengekassen, og hverken Alexandra Tolstoy eller de tre børn har set ham siden.

Han har dog været ude og sige, at han en dag håber, at se sine børn igen:

»Jeg elsker mine børn og jeg håber, at mine børn snart har lyst til at se deres far, og at alt vil blive godt igen.«