Der gik ikke længe fra den britiske skuespiller Henry Cavill var blevet fyret fra rollen som 'Superman' før hans nye job var på plads.

I et opslag på Instagram afslører han nu, hvad det næste projekt som han kaster sig ud i skal være.

Henry Cavill kan nemlig se frem til at være en del af et nyt univers – computerspillet Warhammer. Både som skuespiller og producer.

»I 30 år har jeg drømt om at se et 'Warhammer'-univers i liveaction. Nu, efter 22 års erfaring i denne industri, føler jeg endeligt, at jeg har færdighederne og erfaringen til at guide et Warhammer filmisk univers,« skriver han i opslaget.

I opslaget fremgår det, at den 39-årige skuespiller er gået sammen med sin kæreste Natalie Viscuso og universet bliver bragt til live af Amazon.

Tidligere på året sagde Henry Cavill også farvel til Netflix-serien 'The Witcher' og nu er fremtiden så på plads.

»Til alle Warhammer fans derude, jeg lover at respekterer denne IP, som vi elsker. Jeg lover at give jer noget familiært. Og jeg bestræber mig på at bringe jer noget fantastisk, som endnu ikke er set.«

Første skridt for Cavill og Amazon bliver at finde deres filmproducent og forfatter.