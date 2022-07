Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skuespilleren Tony Dow er død. Han blev 77 år gammel.

Det bekræfter hans søn, Christopher, i et opslag på skuespillerens Facebook-side.

Af opslaget fremgår det, at Tony Dow var omgivet af sin familie, da han tog sit sidste åndedrag.

'Selvom det er en meget trist dag, har jeg fundet trøst og fred med, at han er et bedre sted. Han var den bedste far, nogen kunne bede om. Han var min træner, min mentor, min fornufts stemme, min bedste ven og min helt,' lyder det fra den 42-årige søn i opslaget.

Den triste melding kommer blot få dage efter, at den kræftsyge 'Leave It To Beaver'-skuespiller – ved en fejl – blev erklæret død i et, nu slettet, opslag på selvsamme Facebook-side.

Det var Tony Dows manager, der havde skrevet opslaget, fordi en fortvivlet Lauren Dow, der er hustru til Tony Dow, havde troet, at hendes ægtemand var gået bort, hvorfor hun kontaktede managementet.

Tony Low var særlig kendt for sin rolle som storebror, Wally Cleaver, i den populære tv-serie 'Leave It To Beaver', der løb over de amerikanske tv-skærme fra 1957 til 1963.

Rollen genoptog han i 80erne, da 'The New Leave It To Beaver' blev lavet, men i mellemtiden – og efterfølgende – har Tony Low haft flere serieroller. Senest kunne han ses i 2003 i komediefilmen 'Dickie Roberts: Former Child Star'.