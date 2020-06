Der er gået kærlighedschok i den på Hollywoods rygtebørs.

Det skyldes, at 'Beverly Hills 90210'-skuespilleren Brian Austin Green, som for under en måned siden annoncerede sit brud med Megan Fox, er blevet set med en ny kvinde.

Og den nye kvinde er ingen anden end Courtney Stodden, som blev kendt verden over, da hun som blot 16-årig giftede sig med den 51-årige skuespiller Doug Hutchinson, kendt fra filmen 'Den Grønne Mil'.

Hun og Brian Austin Green blev set gående på gaden onsdag efter at have hentet frokost sammen i en mexicansk restaurant, og nu spekulerer amerikanske medier i, at de to er blevet kærester.

Den nylige single Brian Austin Green med barnebruden Courtney Stodden.

Brian Austin Green er 46 år gammel, hvilket betyder, at han er 21 år ældre end den i dag 25-årige Courtney Stodden - også kendt som barnebruden.

De 21 år er dog intet i forhold til aldersforskellen på hende og eksmanden Doug Hutchinson, som er hele 35 år ældre.

De to blev skilt i begyndelsen af året, og Coutney Stodden har efterfølgende udtalt, at hun følte sig 'manipuleret' til at gifte sig med den mange år ældre skuespiller, som hun nåede at være gift med i næsten et årti.

Nyheden om Brian Austin Greens mulige nye romance kommer blot få dage efter, at ekskonen Megan Fox er blevet spottet med rapperen Machine Gun Kelly.

Her ses Machine Gun Kelly tidligere på året. Han danner nu åbenlyst par med den fire år ældre Megan Fox.

De to blev set sammen mandag, hvor de kom ud fra en bar med hinanden i hånden og delte et kys, inden de kørte fra stedet.

Det er ikke første gang, at Megan Fox kaster sin kærlighed efter rapperen i offentligheden, og derfor er rygterne om de to ikke nye.

Brian Austin Green har da også selv tidligere udtalt sig om ekskonens nye romance.

»Jeg stoler på hendes dømmekraft. Jeg vil ikke have, at folk tænker, at hun eller han er en skurk, eller at jeg er et offer, for det var jeg ikke,« sagde han i sidste måned ifølge News.com.au.

Brian Austin Green med eks'en Megan Fox.

Det var Brian Austin Green, der tilbage i maj bekræftede, at hans ti år lange ægteskab med Megan Fox - med hvem han har tre børn i alderen tre til syv - var slut.

Det gjorde han i sin egen podcast, '...With Brian Austin Green', hvor han fortalte, at det var Megan Fox, der havde truffet beslutningen.

»Hun sagde: 'Jeg har indset, at mens jeg var i udlandet for at arbejde alene, så føler jeg mig mere som mig selv og kunne bedre lide mig selv, og det, tror jeg, er noget jeg vil prøve', fortalte den tidligere 'Beverly Hills 90210'-stjerne i podcasten.

Han sagde endvidere, at han selv håbede, at han og Megan Fox i fremtiden kunne finde sammen igen. Om denne drøm er stadig er intakt, efter at Courtney Stodden er kommet ind i hans liv, er uvist.