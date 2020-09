Paris Hilton var verdens (måske) første influencer: Nu vil hun være milliardær/ Nu har hun et nyt (stort) mål

Hun blev kendt som den stenrige hotelarving med den lækkede sexvideo. Men Paris Hilton endte med at blive verdens (måske første) influencer.

I et nyt interview med Sky News i anledning af hendes nye dokumentar ‘This is Paris’, fortæller den 39-årige mangemillionær om sandheden bag sexvideoen - og om hendes nye store mål.

Den blonde kvinde var kun 19 år, da hele verden pludselig kunne se med i hendes elskovsakt med hendes daværende kæreste Rick Salomon, der dengang var i begyndelsen af 30’erne.

Paris Hilton fortæller, at hun godt vidste, at der blev filmet - men at hun ikke anede, at nogen andre ville få det at se.

Før Kim Kardashian blev berømt, var hun stylist for Paris Hilton. Her ses hun til højre for Paris Hilton ved en oktoberfest i tyske Munchen i 2006. Foto: ALEXANDRA BEIER Vis mere Før Kim Kardashian blev berømt, var hun stylist for Paris Hilton. Her ses hun til højre for Paris Hilton ved en oktoberfest i tyske Munchen i 2006. Foto: ALEXANDRA BEIER

Videoen røg dog på nettet og endte med at gøre Paris Hilton voldsomt berømt. Den kom nemlig ud sammen med hendes første realityserie ‘The Simple Life’, som hun lavede med veninden Nicole Richie.

Men på trods af succesen, så fortæller Paris Hilton dog, at hun ikke gav tilladelse til at båndet blev lækket, at hun følte sig ‘elektronisk voldtaget’ - og at hun mener, at folk ville reagere anderledes, hvis det skete for en kvinde i dag.

»Dengang fik de mig til at se ud, som om jeg var skurken,« fortæller hun med henvisning til, at mange åbenbart mente, at hun lækkede videoen med vilje som et mediestunt.

Hotelarvingen, der er oldebarn af Hilton-stifteren Conrad Hilton, er derfor taknemmelig for, at Metoo-bølgen har ændret på den sexistiske adfærd og stemning.

Paris Hilton ses her med sin mor Kathy Hilton og med søsteren Nicki Hilton (th). Foto: TIZIANA FABI Vis mere Paris Hilton ses her med sin mor Kathy Hilton og med søsteren Nicki Hilton (th). Foto: TIZIANA FABI

Paris Hilton har de seneste år været kærester med entreprenøren Carter Reum, og hun har aldrig været lykkeligere, fortæller hun.

Hun har derfor også haft svært ved at se sin nye dokumentar, der viser de mere hårde sider af hendes liv. Som da hun rejste verden rundt alene totredjedele af året for at brande sig selv.

»Jeg var så fortabt og ked af det og ensom«, fortæller hun.

Men selv om Paris Hilton nu har fundet kærligheden og sig selv og for øvrigt stadig er en stenrig hotelarving, så har hun dog endnu en ambition.

Paris Hilton skabte flere trends - blandt andet den med, at det blev smart at have små hunde med overalt. Foto: STR Vis mere Paris Hilton skabte flere trends - blandt andet den med, at det blev smart at have små hunde med overalt. Foto: STR

Hun vil nemlig være milliardær. I dollar vel at mærke.

Det er ‘super vigtigt for mig’, fortæller Hilton, der har skabt et så stort brand ved at bruge sig selv, at hun har 19 forskellige produktlinjer og omtales som en forretningskvinde.

Dokumentaren 'This is Paris' har premiere 14. september på Hiltons YouTube-kanal.